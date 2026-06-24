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Естонський стартап шукає 100 млн євро на створення протиракетної системи

Технології&Авто
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Ракета-перехоплювач Frankenburg Mark
Ракета-перехоплювач Frankenburg Mark
Естонський оборонний стартап Frankenburg Technologies веде переговори про залучення близько 100 мільйонів євро на розробку системи протиракетної оборони, здатної збивати тактичні балістичні ракети.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Аналог американської Patriot

Система за призначенням схожа на американський Patriot, але має коштувати значно дешевше за наявні перехоплювачі.
Попит на такі рішення зріс через війну на Близькому Сході та складнощі з придбанням американської зброї — Patriot стало важче купити через обмежену пропозицію і високу конкуренцію.
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Frankenburg вже має досвід у розробці засобів ППО — компанія створила невеликі недорогі ракети для знищення ударних дронів. Минулого року вона успішно їх випробувала: ракети завдовжки близько 60 сантиметрів летять зі швидкістю понад тисячу кілометрів на годину і мають коштувати дешевше за дрони типу Shahed. Компанія вже постачає їх до двох країн НАТО і планує виробляти сотню одиниць на день до кінця 2026 року.

Що відомо про Frankenburg

Frankenburg заснували колишні високопосадовці Міністерства оборони Естонії та військові. До команди залучили інженерів, які брали участь у розробці європейських ракет IRIS-T і британських SPEAR 3. Збір коштів на нову систему планують завершити вже найближчими тижнями.
За матеріалами:
hromadske
ЕстоніяСтартапІнновації
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