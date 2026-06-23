Французи створили модульну вітрову турбіну, яку можна зібрати будь-де Сьогодні 23:06 — Технології&Авто

Французький розробник Фаб’єн Брюн розробив концепцію модульної вітрової турбіни, що може забезпечити електроенергією регіони, які не мають доступу до централізованої енергомережі.

Про це повідомляє Interesting Engineering із посиланням на сайт проєкту Wind To Watt

Проєкт базується на принципі, що чиста енергія має бути доступною скрізь, а не надходити виключно через гігантські централізовані об’єкти.

«Wind To Watt розробляє модульну, просту в технічному плані та масштабовану вітроенергетичну систему, призначену для масового виробництва та впровадження в усьому світі без необхідності створення потужної інфраструктури», — зазначив розробник.

Турбіна призначена для експлуатації в різноманітних умовах, зокрема й на морських платформах. Система функціонує без потреби у важкій техніці, спеціалізованих кранах чи фізичних змінах місцевості.

Особливості конструкції

Турбіну виготовляють з алюмінієвих труб і пластикових тентів, що формує легку конструкцію. Завдяки такому вибору матеріалів відпадає потреба в бетонному фундаменті та складних підключеннях до енергомережі. Установку можна транспортувати й монтувати безпосередньо на місці, без залучення спеціалізованої техніки чи фахівців.

Перероблювані компоненти

Завдяки використанню алюмінію та пластику проєкт намагається розв’язати проблему відходів у вітроенергетиці. У традиційних турбінах застосовують композитні склопластикові лопаті, які неможливо утилізувати, тому після завершення строку служби вони зазвичай потрапляють на сміттєзвалища. Натомість концепція Брюна закладає повну придатність деталей до вторинної переробки вже на етапі проєктування.

Економічна доступність технології

Роздрібна ціна турбіни становить 2500 євро, а орієнтовні витрати на обслуговування — 50 євро на рік. Проєкт прогнозує окупність інвестицій протягом п’яти років та чистий прибуток у розмірі 10 тисяч євро протягом 25-річного терміну експлуатації. Така цінова модель робить технологію доступною для окремих фермерів, ізольованих громад і віддалених об’єктів.

Модульна конструкція для місцевих потреб

Цей підхід дозволяє масштабувати систему відповідно до конкретних потреб в енергії. Порівняно зі стаціонарними монолітними вітрогенераторами, такі модульні блоки легше транспортувати, ремонтувати та адаптувати до різних локацій. Це робить їх гнучким інструментом, а не постійним інфраструктурним проєктом.

Орієнтація на світові ринки

Попри те, що проєкт усе ще перебуває на стадії розробки, він уже отримав технічне та комерційне визнання на міжнародному рівні. Компанія сформувала базу з понад 90 стратегічних контактів у Європі, на Близькому Сході, в Африці та Індії. Ця мережа орієнтована на регіони, які часто залишаються поза увагою під час традиційного впровадження відновлюваної енергетики.

УНІАН За матеріалами:

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