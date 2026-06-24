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Oracle скоротила 21 000 співробітників, витративши на звільнення $1,84 млрд

Технології&Авто
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Цього року Oracle витратила $1,84 млрд на вихідну допомогу та інші витрати
Цього року Oracle витратила $1,84 млрд на вихідну допомогу та інші витрати
У 2026 році загальна кількість працівників компанії Oracle скоротилася на 13%, або приблизно на 21 000 співробітників, через зміну структури бізнесу та масовий перехід на штучний інтелект.
Згідно з річним звітом компанії, станом на 31 травня 2026 року загальний штат становив 141 000 працівників порівняно з приблизно 162 000 за аналогічний період минулого року, повідомляє Reuters.

Витрати на вихідну допомогу та інші витрати

Цього року Oracle витратила $1,84 млрд на вихідну допомогу та інші витрати, пов’язані зі звільненням працівників у межах реструктуризації. Це суттєво перевищує показник попереднього року, коли на ці потреби було витрачено $374 млн.
У документі також зазначено, що кадрові зміни відбулися під впливом різних факторів, серед яких — зміни в керівництві та продуктовій лінійці, проблеми з ефективністю, зміна стратегічних пріоритетів та поглинання інших компаній.
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З початку року з’являлися численні повідомлення про скорочення в компанії. У травні виданню TIME стало відомо, що Oracle начебто звільнила майже 30 000 працівників заради ШІ. Річний фінансовий звіт компанії розкрив точну цифру скорочень.

Занепокоєння в суспільстві щодо втрати робочих місць

У суспільстві швидко зростає занепокоєння щодо втрати робочих місць через розвиток штучного інтелекту. За даними сайту Layoffs. fyi, який відстежує звільнення в ІТ-секторі, з початку цього року 196 технологічних компаній уже скоротили понад 119 800 співробітників.
Oracle, яка довгий час залишалася меншим гравцем на ринку хмарних обчислень, останніми місяцями уклала масштабні угоди щодо дата-центрів з OpenAI та Meta. Це дозволить їй жорсткіше конкурувати з такими суперниками, як Amazon та Microsoft.
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Однак, на відміну від цих технологічних гігантів, які фінансують свої величезні витрати за рахунок великих грошових потоків, Oracle довелося вдатися до використання власних грошових резервів та випуску боргових зобов’язань. Акції компанії цього року впали приблизно на 10%.
На початку цього місяця Oracle заявила, що очікує чисті капітальні витрати на рівні близько $70 млрд у поточному фінансовому році. Щоб профінансувати це, компанія залучить ще $40 млрд через випуск боргових зобов’язань та акцій, включаючи раніше анонсовану емісію акцій на суму $20 млрд.
За матеріалами:
dev.ua
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