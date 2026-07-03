НБУ изменил правила управления рисками для банков, страховщиков и платежных сервисов Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

Обновление нормативной базы имеет целью усилить операционную устойчивость финансового сектора.

Национальный банк Украины обновил нормативную базу по управлению рисками, введя требования по управлению риском третьих сторон. Новые правила распространяются на банки и банковские группы, поставщиков финансовых платежных услуг и страховщиков.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Требования не касаются регулирования деятельности субъектов хозяйствования, не находящихся под надзором НБУ.

Для чего вводятся изменения

В Нацбанке отмечают, что обновление нормативной базы имеет целью усилить операционную устойчивость финансового сектора и обеспечить непрерывность его работы в условиях роста рисков, связанных с привлечением внешних поставщиков, подрядчиков, агентов, технологических операторов и других контрагентов.

Регулятор отмечает, что сотрудничество с внешними поставщиками может создавать дополнительные риски для непрерывности деятельности учреждений, выполнения обязательств, защиты информации, кибербезопасности, соблюдения законодательства и финансовой устойчивости.

Отдельное внимание уделено защите денег клиентов, банковской и финансовой тайны, а также персональным данным.

Изменения разработаны с учетом международных стандартов и европейских подходов, включая рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, директив о платежных услугах (RPSD) и платежеспособность страховщиков (Solvency II).

Финансовым учреждениям предоставлен переходный период для анализа действующих договоров с поставщиками и приведения внутренних процессов в соответствие с новыми требованиями.

Новые правила для банков

Изменения в Положение об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах предусматривают требования, касающиеся:

выявления, оценки, контроля, мониторинга и минимизации рисков банков, возникающих в связи с привлечением третьих сторон;

организации процессов принятия управленческих решений, оценки надежности контрагентов, контроля за выполнением ими своих обязательств и своевременного реагирования на обстоятельства, которые могут создавать угрозу стабильной деятельности банка;

предварительной оценки контрагентов, анализа их финансового положения, деловой репутации, операционной состоятельности, постоянного мониторинга, а также соблюдения минимальных требований к договорным отношениям (без вмешательства в коммерческую составляющую) и разработки планов прекращения сотрудничества;

критериев, при которых сотрудничество банка с третьей стороной может создавать критические риски как для непрерывности деятельности самого банка, так и его клиентов.

Требования для поставщиков платежных услуг

Для поставщиков финансовых платежных услуг НБУ установил требования относительно:

создания эффективных механизмов управления риском третьих сторон с учетом принципа пропорциональности;

оценки риска третьих сторон на всех этапах жизненного цикла отношений с поставщиком и учета им требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Украины, требования которых применяются к поставщикам в соответствующей сфере;

проверки поставщика перед заключением с ним критического договора и надлежащего уровня документирования процессов оценки риска третьих сторон и проверки поставщика перед заключением критического договора;

осуществления постоянного мониторинга соответствия поставщика установленным требованиям;

действий в случае несоответствия поставщика/критического поставщика установленным требованиям;

управления непрерывностью предоставления платежных услуг с учетом риска третьих сторон.

Для страховщиков ужесточили требования к аутсорсингу

Для страховщиков Нацбанк обновил требования к системе управления, непрерывности деятельности и авторизации поставщиков финансовых услуг. В частности, изменения предполагают:

критерии определения важных функций и процессов страховщика;

требования по проверке страховщиком потенциального аутсорсера перед передачей на выполнение своих важных функций;

расширение требований к договору с аутсорсером касаемо важных функций страховщика, а также к содержанию плана непрерывной деятельности страховщика.

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