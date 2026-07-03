НБУ изменил правила управления рисками для банков, страховщиков и платежных сервисов
Для чего вводятся изменения
Новые правила для банков
- выявления, оценки, контроля, мониторинга и минимизации рисков банков, возникающих в связи с привлечением третьих сторон;
- организации процессов принятия управленческих решений, оценки надежности контрагентов, контроля за выполнением ими своих обязательств и своевременного реагирования на обстоятельства, которые могут создавать угрозу стабильной деятельности банка;
- предварительной оценки контрагентов, анализа их финансового положения, деловой репутации, операционной состоятельности, постоянного мониторинга, а также соблюдения минимальных требований к договорным отношениям (без вмешательства в коммерческую составляющую) и разработки планов прекращения сотрудничества;
- критериев, при которых сотрудничество банка с третьей стороной может создавать критические риски как для непрерывности деятельности самого банка, так и его клиентов.
Требования для поставщиков платежных услуг
- создания эффективных механизмов управления риском третьих сторон с учетом принципа пропорциональности;
- оценки риска третьих сторон на всех этапах жизненного цикла отношений с поставщиком и учета им требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Украины, требования которых применяются к поставщикам в соответствующей сфере;
- проверки поставщика перед заключением с ним критического договора и надлежащего уровня документирования процессов оценки риска третьих сторон и проверки поставщика перед заключением критического договора;
- осуществления постоянного мониторинга соответствия поставщика установленным требованиям;
- действий в случае несоответствия поставщика/критического поставщика установленным требованиям;
- управления непрерывностью предоставления платежных услуг с учетом риска третьих сторон.
Для страховщиков ужесточили требования к аутсорсингу
- критерии определения важных функций и процессов страховщика;
- требования по проверке страховщиком потенциального аутсорсера перед передачей на выполнение своих важных функций;
- расширение требований к договору с аутсорсером касаемо важных функций страховщика, а также к содержанию плана непрерывной деятельности страховщика.
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