OpenAI может передать часть компании в собственность администрации Трампа 03.07.2026, 00:12 — Фондовый рынок

Сэм Альтман на фоне здания Капитолия

Компания OpenAI обсуждает возможность передачи 5-процентной доли своего капитала правительству США, чтобы устранить политические препятствия, заручившись финансовой поддержкой администрации Дональда Трампа.

Об этом пишет Financial Times.

Что об этом известно

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, утверждает, что предоставление государству финансовой доли в компании — лучший способ поделиться выгодами искусственного интеллекта.

Предложенное соглашение могло бы предусматривать, что другие американские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, также передадут аналогичную долю, хотя пока неясно, будут ли другие разработчики готовы это сделать.

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Альтман и другие руководители OpenAI предложили, чтобы каждый из ведущих американских разработчиков искусственного интеллекта выделил 5% своего капитала в пользу определенного аналога Аляскинского постоянного фона — суверенного фонда, инвестирующего нефтяные доходы штата в акции и выплачивающего дивиденды правительству штата и его жителям.

Предоставление Белому дому части собственности могло бы помочь обеспечить хорошие отношения с администрацией и стало бы попыткой преодолеть политическое сопротивление путем распределения с общественностью богатства, созданного искусственным интеллектом.

Разработчики ИИ сталкиваются с сложными условиями в США, поскольку американская общественность и политики все больше озабочены строительством огромных дата-центров и последствиями искусственного интеллекта для рынка труда и кибербезопасности.

Кроме того, подобное партнерство с Белым домом могло бы усилить позиции компании перед выходом на фондовый рынок в условиях конкуренции с Anthropic.

Ранее после публичной критики главы Intel Трамп перешел на сторону компании после того, как Белый дом приобрел 10-процентную долю в ней.

Економічна Правда По материалам:

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