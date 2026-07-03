OpenAI может передать часть компании в собственность администрации Трампа

Компания OpenAI обсуждает возможность передачи 5-процентной доли своего капитала правительству США, чтобы устранить политические препятствия, заручившись финансовой поддержкой администрации Дональда Трампа.
Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, утверждает, что предоставление государству финансовой доли в компании — лучший способ поделиться выгодами искусственного интеллекта.
Предложенное соглашение могло бы предусматривать, что другие американские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, также передадут аналогичную долю, хотя пока неясно, будут ли другие разработчики готовы это сделать.
Альтман и другие руководители OpenAI предложили, чтобы каждый из ведущих американских разработчиков искусственного интеллекта выделил 5% своего капитала в пользу определенного аналога Аляскинского постоянного фона — суверенного фонда, инвестирующего нефтяные доходы штата в акции и выплачивающего дивиденды правительству штата и его жителям.
Предоставление Белому дому части собственности могло бы помочь обеспечить хорошие отношения с администрацией и стало бы попыткой преодолеть политическое сопротивление путем распределения с общественностью богатства, созданного искусственным интеллектом.
Разработчики ИИ сталкиваются с сложными условиями в США, поскольку американская общественность и политики все больше озабочены строительством огромных дата-центров и последствиями искусственного интеллекта для рынка труда и кибербезопасности.