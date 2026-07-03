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Бровары получат до 500 новых рабочих мест в машиностроении — детали

Фондовый рынок
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Бровары получат до 500 новых рабочих мест в машиностроении — детали
Бровары получат до 500 новых рабочих мест в машиностроении — детали
Кабинет Министров Украины принял решение о включении индустриального парка «Будшляхмаш» в Реестр индустриальных парков.
Реализация проекта позволит создать до 500 рабочих мест и усилить промышленный потенциал Киевской области.

Характеристики

Индустриальный парк создан в городе Бровары в Киевской области сроком на 34 года. Его площадь составляет 11,4 га.
На территории парка планируется размещение предприятий по производству коммунальной техники и оборудования, прицепов и полуприцепов, а также ремонт и монтаж машин и оборудования.
Инициатором создания индустриального парка является ООО «АТОМИС». Общий объем запланированных инвестиций составляет 1,26 млрд грн из разных источников, в том числе с привлечением государственного стимулирования.
«Машиностроение является основой технологической независимости страны и одним из секторов, где у Украины есть реальный потенциал для роста. Индустриальный парк „БУДШЛЯХМАШ“ открывает возможности для запуска новых производств, создания рабочих мест и привлечения более 1 млрд грн инвестиций на Киевщине. Такие проекты помогают превращать промышленный потенциал регионов в конкретные результаты для экономики», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Что это дает

Включение индустриального парка «Будшляхмаш» в Реестр индустриальных парков повысит инвестиционную привлекательность Киевской области, создаст условия для развития машиностроения и будет способствовать расширению производственных возможностей Украины.
По материалам:
Finance.ua
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