Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в четверг может предоставить разрешение саудовской компании FAS Energy на покупку четырех СЭС у украинской группы компаний SPP Development Ukraine.
Как отмечено в материалах комитета, на заседание АМКУ 2 июля будут вынесены четыре заявления от коммерческой компании «ФАС Энергетическая» о приобретении более 50% акций ООО «Бородянская солнечная электростанция», «Мигаловская солнечная электростанция», «Солнечная электростанция № 8» и «Солнечная электростанция № 11», которые принадлежат группе компаний Development Ukraine.
«О предоставлении разрешения коммерческой компании „ФАС Энергетическая“ на приобретение контроля над ООО „Бородянская солнечная электростанция“ путем непосредственного приобретения долей в уставном капитале, обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», — говорится в одном из четырех вопросов АМКУ по FAS Energy, вынесенных на рассмотрение.
SPP Development Ukraine — украинская группа компаний, специализирующаяся на ВИЭ и энергетической инфраструктуре. Компания объединяет услуги по девелопменту, инжинирингу, строительству, управлению проектами (EPC) и эксплуатации и обслуживанию (O&M).
Конечными бенефициарными владельцами (учредителями) ООО «Эспипи Девелопмент Юкрейн» являются украинские предприниматели Роман и Надежда Петрученко.
Ранее мы писали, что солнечная электростанция мощностью 3−4 кВт может полностью обеспечить базовые потребности частного дома — от освещения до бытовой техники. Эксперты объяснили, как правильно рассчитать мощность системы, сколько она стоит и можно ли зарабатывать на избыточной электроэнергии.
В то же время, в последнее время солнечные фотоэлектрические панели стали символом энергетической трансформации в быту и занимают центральное место в государственных программах субсидирования.
Речь идет о солнечных коллекторах. Эти устройства улавливают солнечную энергию и превращают ее в тепло для нагревания жидкости, но они не позволяют питать бытовые приборы или передавать излишки энергии в сеть.