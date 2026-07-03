Компания из Саудовской Аравии покупает 4 украинские солнечные электростанции — детали Сегодня 04:58 — Фондовый рынок

Компания из Саудовской Аравии покупает 4 украинские солнечные электростанции — детали

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в четверг может предоставить разрешение саудовской компании FAS Energy на покупку четырех СЭС у украинской группы компаний SPP Development Ukraine.

Как отмечено в материалах комитета, на заседание АМКУ 2 июля будут вынесены четыре заявления от коммерческой компании «ФАС Энергетическая» о приобретении более 50% акций ООО «Бородянская солнечная электростанция», «Мигаловская солнечная электростанция», «Солнечная электростанция № 8» и «Солнечная электростанция № 11», которые принадлежат группе компаний Development Ukraine.

Читайте также Забытая технология вытесняет солнечные панели из домов

«О предоставлении разрешения коммерческой компании „ФАС Энергетическая“ на приобретение контроля над ООО „Бородянская солнечная электростанция“ путем непосредственного приобретения долей в уставном капитале, обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», — говорится в одном из четырех вопросов АМКУ по FAS Energy, вынесенных на рассмотрение.

Читайте также Солнечные панели: какая мощность нужна для дома

SPP Development Ukraine — украинская группа компаний, специализирующаяся на ВИЭ и энергетической инфраструктуре. Компания объединяет услуги по девелопменту, инжинирингу, строительству, управлению проектами (EPC) и эксплуатации и обслуживанию (O&M).

Конечными бенефициарными владельцами (учредителями) ООО «Эспипи Девелопмент Юкрейн» являются украинские предприниматели Роман и Надежда Петрученко.

Ранее мы писали , что солнечная электростанция мощностью 3−4 кВт может полностью обеспечить базовые потребности частного дома — от освещения до бытовой техники. Эксперты объяснили, как правильно рассчитать мощность системы, сколько она стоит и можно ли зарабатывать на избыточной электроэнергии.

В то же время, в последнее время солнечные фотоэлектрические панели стали символом энергетической трансформации в быту и занимают центральное место в государственных программах субсидирования.

Речь идет о солнечных коллекторах. Эти устройства улавливают солнечную энергию и превращают ее в тепло для нагревания жидкости, но они не позволяют питать бытовые приборы или передавать излишки энергии в сеть.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.