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Забытая технология вытесняет солнечные панели из домов

Энергетика
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Забытая технология вытесняет солнечные панели из домов
Забытая технология вытесняет солнечные панели из домов
В последнее время солнечные фотоэлектрические панели стали символом энергетической трансформации в быту и занимают центральное место в государственных программах субсидирования.
Но все больше людей обращают внимание на другую технологию, пишет Forsal.pl.
Речь идет о солнечных коллектрах. Эти устройства улавливают солнечную энергию и превращают ее в тепло для нагревания жидкости, но они не позволяют питать бытовые приборы или передавать излишки энергии в сеть.
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Как действуют

Нагрев воды - один из наиболее энергозатратных процессов в быту. Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, все больше домовладельцев обращают внимание на альтернативные технологии.
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В издании сообщили, что Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии ранее выяснило, что установка, состоящая всего из 6 квадратных метров солнечных коллекторов, может производить около 2000 кВт·ч тепловой энергии в год. Этого достаточно для покрытия даже 60% потребности среднего дома в горячей воде.

Главное преимущество

У солнечных коллекторов есть их эффективность, достигающая от 80% до 90%. Для сравнения классическая солнечная фотоэлектрическая панель использует около 20% энергии солнечного излучения.
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Ранее Finance.ua писал, что солнечная электростанция мощностью 3−4 кВт может полностью обеспечить базовые потребности частного дома — от освещения до бытовой техники.
Эксперты объяснили, как правильно рассчитать мощность системы, сколько она стоит и можно ли зарабатывать на избыточной электроэнергии.
Стоимость домашней солнечной электростанции зависит от ее мощности и конфигурации. На сегодня система на 3−5 кВт стоит примерно 50−90 тысяч гривен за 1 кВт мощности (вместе с оборудованием и монтажом).
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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