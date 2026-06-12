5 стратегий заработка на криптодепозитах: от стабильного дохода до максимизации прибыли Сегодня 09:50 — Криптовалюта

Зароботок на криптодепозитах, источник фото: pixabay

Большинство, когда слышит слово «депозит», представляет себе банк и процентные ставки на разные сроки. Но депозиты есть не только в традиционном понимании этого слова, ведь сейчас иметь пассивный доход можно и в криптовалюте.

Криптовалютный рынок давно не является лишь площадкой для спекуляций. Владельцы цифровых активов могут получать деньги, сидя дома, благодаря криптодепозитам — инструменту, по принципу работы напоминающему банковские вклады, но иногда даже предлагающему более высокую доходность.

В этой статье Finance.ua рассмотрел, как работают криптодепозиты, почему они стали популярны среди инвесторов и какие стратегии позволяют получать доход в зависимости от уровня риска и финансовых целей.

Доходность депозитов

Ставки по криптодепозитам не фиксированы навсегда и могут изменяться в зависимости от рыночной ситуации. На размер прибыли влияют:

спрос на кредиты среди трейдеров;

уровень ликвидности на рынке;

тип криптовалюты;

срок размещения средств;

всеобщая активность инвесторов.

Отметим, что криптодепозиты иногда приносят более высокую доходность, чем традиционные банковские, но в целом ситуация идентична. Пока максимальная доходность по депозитам в банках составляет от 17,17% до 17,75% годовых — и это в гривне. Что касается криптодепозитов, то, например, в WhiteBIT они могут достигать 17,71% годовых, что является одним из самых высоких показателей. И здесь важно понимать, что в криптодепозитах доходность измеряется в долларовом эквиваленте, значительно превышающем банковский. Но, важно учитывать и тот факт, что в криптодепозитах по разным валютам — разные проценты.

Как отмечают в криптобирже, такая доходность формируется благодаря внутренней экономической модели платформы: ваши средства не просто «лежат», а используются внутри платформы, например трейдерами, торгующими с кредитным плечом или пользующимися продуктами с заемными средствами. За это они платят комиссию. Часть этих комиссий и формирует доход, получаемый пользователями депозитов. Например, средняя ежедневная комиссия за использование средств в маржинальной торговле составляет около 0,0585% (примерно 21,35% годовых). Именно благодаря этому WhiteBIT может предлагать более высокие проценты по депозитам.

Роль криптодепозитов

Начнем с того, что популярность криптодепозитов напрямую связана со стремительным развитием рынка стейблкоинов и сервисов пассивного дохода. По состоянию на июнь 2026 года общая капитализация стейблкоинов достигла примерно 320 млрд долларов, что более чем на 50% превышает показатели начала 2025 года. Это свидетельствует об активном притоке капитала в инструменты, используемые для депозитов, стейкинга и DeFi-заработка. Отметим, именно стейблкоины сегодня являются основным активом для криптодепозитов и программ Earn.

Отдельное направление криптодепозитов — активы, автоматически генерирующие доход владельцам. В начале 2026 года объем этого сегмента оценивался примерно в 22,7 млрд долларов.

Как работают криптодепозиты и какими они бывают

Принцип работы криптодепозитов во многом напоминает традиционные банковские вклады. Криптодепозит предусматривает размещение цифровых активов на специальной платформе или в протоколе на определенный срок или бессрочно, а взамен получает регулярный доход в виде процентов. Денежные средства используются для кредитования других участников рынка, поддержки ликвидности или обеспечения работы блокчейн-сети.

Однако источники этого дохода отличаются от банковских депозитов. Если банк использует привлеченные средства для кредитования бизнеса и населения, то криптоплатформы могут зарабатывать на нескольких направлениях одновременно:

кредитовании трейдеров, использующих заемные средства для торговли;

предоставление ликвидности для криптовалютных бирж;

участия в стейкинге блокчейн-сетей;

работе децентрализованных денежных протоколов (DeFi).

Основными преимуществами криптодепозитов являются:

возможность получать пассивный доход без активной торговли;

широкий выбор активов и стратегий;

гибкие условия размещения денежных средств.

Какие бывают криптодепозиты

Обычно криптоплатформы предлагают два основных вида депозитов.

Гибкие (Flexible Earn) позволяют вывести средства практически в любое время. Такой формат обеспечивает высокую ликвидность, но процентные ставки обычно ниже.

позволяют вывести средства практически в любое время. Такой формат обеспечивает высокую ликвидность, но процентные ставки обычно ниже. Срочные (Fixed Earn) предполагают блокировку активов на определенный период — например, на 30, 60 или 90 дней. За это инвестор получает повышенную доходность, однако досрочный вывод средств может быть невозможен или сопровождаться потерей начисленных процентов.

Хорошим примером может служить криптодепозит — WhiteBIT Earn , где пользователь может выбирать между фиксированными и гибкими продуктами в зависимости от своей стратегии. Фокус здесь производится на прозрачных условиях, понятной доходности и интеграции с другими инструментами экосистемы (спот, маржинальная торговля).

Так, гибкий план позволяет получать доход ежечасно и выводить средства в любой момент без ограничений. Фиксированный план, в свою очередь, предусматривает размещение средств на определенный период с более высокой доходностью и прогнозируемым результатом. Открыть или закрыть депозитные планы можно буквально за несколько минут, а все инвестиции и их статус отражаются прямо в личном балансе — без сложных процессов.

Стратегии в криптодепозитах

Переходим к главному, а именно к тому, какие есть стратегии заработка на криптодепозитах.

Стратегия № 1. Депозиты в стейблкоинах — максимальная стабильность

Наиболее консервативный подход состоит в размещении стейблкоинов ( USDT , USDC и других), курс которых привязан к доллару США.

Уровень риска: низкий.

Кому подходит:

начинающим;

инвесторам, стремящимся сохранить капитал;

тем, кто не хочет зависеть от колебаний курса криптовалют.

Стратегия № 2. Депозиты в биткоине и эфире

Эта стратегия совмещает пассивный доход с возможным ростом стоимости актива.

Уровень риска: средний.

Кому подходит:

долгосрочным инвесторам;

тем, кто готов принимать умеренную волатильность.

Как отмечают в WhiteBIT, для стабильности важны диверсификация и фиксированные продукты.

«Распределение активов между несколькими валютами (например, стейблкоины + частично биткоин /эфир) и выбор фиксированных сроков помогает лучше прогнозировать доход и снижает влияние волатильности», — отмечают в криптобирже.

Стратегия № 3. Лестница депозитов

Это аналог популярной банковской стратегии «депозитной лестницы». Капитал распределяется между несколькими депозитами с разными сроками. Преимуществом этой стратегии является то, что часть средств регулярно разблокируется.

Уровень риска: низкий или средний.

Кому подходит:

инвесторам, желающим сохранять ликвидность;

пользователям со средним уровнем риск-аппетита.

Стратегия № 4. Реинвестирование процентов

Секрет этой стратегии основывается на эффекте сложного процента. Полученные выплаты не выводятся, а прилагаются к основному депозиту.

Уровень риска: средний.

Кому подходит:

долгосрочным инвесторам;

тем, кто не нуждается в регулярном доступе к средствам.

Стратегия № 5. DCA+Earn на гибком депозите

Dollar-Cost Averaging) — это стратегия регулярной покупки DCA () — это стратегия регулярной покупки криптовалюты на фиксированную сумму независимо от текущей рыночной цены. В сочетании с программами Earn она позволяет не только накапливать активы, но и получать процентный доход на уже приобретенную криптовалюту.

Так, инвестор определяет сумму и периодичность инвестиций. К примеру, ежемесячно покупает биткоин на 200 долларов. После покупки монеты не остаются без движения на спотовом кошельке, а переводятся в депозитную программу биржи или стейкинга.

Таким образом, стратегия работает по двум направлениям:

DCA помогает уменьшить влияние рыночной волатильности , поскольку средняя цена покупки формируется постепенно;

, поскольку средняя цена покупки формируется постепенно; Earn обеспечивает дополнительный пассивный доход от накопленных активов.

Уровень риска: средний.

Кому подходит:

новичкам, которые только начинают инвестировать в криптовалюты;

инвесторам с долгосрочным горизонтом (от трех лет);

людям, стремящимся постепенно формировать капитал без необходимости постоянно следить за рынком.

Фактически DCA+Earn является компромиссом между агрессивным инвестированием и консервативным подходом к криптодепозитам. Она позволяет строить долгосрочную позицию на рынке, одновременно получая пассивный доход от активов, которые в противном случае просто лежали бы на кошельке без дополнительной выгоды.

К примеру, в WhiteBIT стратегия DCA реализована с помощью ботов. Они автоматизируют регулярное приобретение криптоактивов в соответствии с установленными параметрами, что делает процесс инвестирования более системным и дисциплинированным. Это особенно актуально для тех, кто стремится накапливать активы постепенно, не пытаясь угадать самый подходящий момент для входа в рынок.

На что нужно обращать внимание

Прежде чем выбирать стратегию, обратите внимание на платформы/криптобиржи и волатильность рынка. Как отмечают в WhiteBIT, последний пункт часто недооценивается. Даже если депозит дает, например, 10−15% годовых, сам актив может за это время существенно упасть в цене. В результате фактический доход может быть ниже или даже отрицательным. Именно поэтому важно учитывать не только процентную ставку, но и поведение самого актива, в котором размещен депозит (особенно если это не стэйблкоины).

Что касается криптобирж, то стоит посмотреть на несколько вещей:

безопасная ли платформа (аудиты, сертификации, как хранятся средства)

работает ли она в рамках регуляций

понятны ли условия депозитов (без «мелкого шрифта»)

какая репутация на рынке

достаточно ли ликвидности, чтобы вы могли свободно управлять своими средствами

Это базовые вещи, но именно они чаще всего определяют, будет ли опыт безопасным.

Вывод

Криптодепозиты позволяют получать регулярный доход без необходимости ежедневной торговли, а широкий выбор стратегий позволяет подобрать оптимальный вариант для любого инвестора.

Ключом к стабильному результату в криптодепозитах является баланс между доходностью, ликвидностью и риском, а также учет того, как формируется доход по конкретному продукту.

Так, новичкам обычно следует начинать со стейблкоинов и депозитной лестницы. Опытные инвесторы могут совмещать депозиты в биткоине и эфире с реинвестированием процентов. А для тех, кто стремится к максимальной доходности и готов принимать повышенные риски, дополнительные возможности открывают DeFi-протоколы.

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