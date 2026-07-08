Потенциал роста в 62 раза: в Binance Research назвали главный тренд крипторынка Сегодня 03:48 — Криптовалюта

Совокупная стоимость токенизированных реальных активов в июне достигла примерно $31,7 млрд

Совокупное предложение стейблкоинов в июне снизилось примерно до $312,4 млрд, что означает падение на 2,2% в месяц. В то же время, институциональное использование и платежная функция стейблкоинов продолжают поддерживать развитие сегмента.

Об этом свидетельствует ежемесячный обзор рынка, проводимого Binance Research.

С начала года среди крупных сетей быстрее всего росли блокчейн-сети BNB Chain (+13,9%) и Tron (+9,1%). Ethereum сохранил лидерство с предложением стейблкоинов на уровне около $171 млрд, хотя с начала года показал умеренное снижение — примерно 5,4%.

Долларовый стейблкоин RLUSD от Ripple получил одобрение Агентства финансовых услуг Японии в соответствии с Законом о платежных услугах и стал первым иностранным долларовым стейблкоином, лицензированным для дистрибуции в Японии. Доступ к нему обеспечит SBI VC Trade, японская криптоплатформа группы SBI. При рыночной капитализации $1,7 млрд RLUSD открывает регулируемый азиатский коридор для корпоративных расчетов, аналогичного которому пока нет Tether и Circle.

Совокупная стоимость токенизированных реальных активов

Совокупная стоимость токенизированных реальных активов — традиционных активов, представленных в виде токенов в блокчейне, — в июне достигла примерно $31,7 млрд.

Сильнее всего за месяц вырос сегмент частного кредитования, прибавив около $883 млн.

Рост поддержал возврат активности в токенизации частного кредита со стороны Centrifuge, платформы для токенизации реальных активов: выпуск JAAA, токенизированного инструмента частного кредитования, на $200 млн в сети Solana показал, что институциональные кредитные активы могут работать в блокчейне.

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Binance также запустила bStocks — токенизированные акции в BNB Chain, отражающие реальные позиции в американских акциях и позволяющие торговать ими круглосуточно в блокчейне. 80% торгов токенизированными акциями приходится на развивающиеся рынки, а 93% сделок являются дробными, с медианным размером $18,81. Это дает доступ к дорогим акциям с суммами менее $20.

По консервативному сценарию, рынок токенизированных реальных активов может возрасти до $661 млрд при проникновении всего лишь 0,4%, что означает потенциал роста в 62 раза от текущего уровня. Дальнейшее расширение роли платформ и развитие инфраструктуры могут поддержать рост рыночной капитализации этого сектора.

Что означает июнь для рынка в дальнейшем

В начале июля рынок остается в фазе ожидания. Ключевыми ориентирами остаются коммуникация ФРС, геополитическая ситуация вокруг Ирана, потоки в спотовые биржевые фонды на Bitcoin и дальнейшее рассмотрение CLARITY Act в США. До возвращения институционального спроса на спотовый рынок вероятно остается фаза консолидации.

Отдельно сохраняется давление на альткоины: продажи на спотовом рынке достигли пятилетнего максимума, а оттоки по активам вне BTC и ETH продолжаются уже 15 месяцев подряд. Это свидетельствует о капитуляции части розничных участников и все более избирательной ротации капитала. Дополнительным фактором для отдельных активов в июле будет разблокировка токенов — выход в обращение ранее заблокированных активов: больше всего приходится на PUMP — $130 млн или 26,8% его рыночной капитализации.

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В то же время июнь показал несколько направлений, которые продолжают развиваться, несмотря на коррекцию более широкого рынка: токенизированные акции, рынки прогнозов, токенизированные реальные активы, стейблкоины как платежная инфраструктура и непрерывное ценообразование через токенизированные акции bStocks. Эти сегменты остаются ключевыми для наблюдения в июле вместе с макроэкономическими и регуляторными сигналами.

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