Мемкоин $TRUMP обвалился почти на 98%: сколько потеряли инвесторы и сколько заработал Трамп Сегодня 03:44 — Криптовалюта

Дональд Трамп

Почти миллион владельцев мемкоина $TRUMP понесли финансовые потери после резкого падения его стоимости. Так, их совокупные потери составили 3,81 млрд долларов. В то же время, согласно финансовой декларации самого Дональда Трампа, его доход от этого криптпроекта составил 636 млн долларов.

Две трети инвесторов остались в убытке

По информации The New York Times со ссылкой на отчет Nansen, примерно двое из трех покупателей мемкоина $TRUMP потеряли деньги.

В общей сложности убыточными оказались 988 905 криптокошельков. Совокупный объем потерь, включая нереализованные убытки инвесторов, которые до сих пор удерживают токены, оценивается в 3,81 млрд долларов. В среднем это около 3,8 тыс. долларов на один убыточный кошелек.

Аналитики отмечают, что такая ситуация стала следствием резкого роста цены после запуска токена. Значительную часть прибыли получили ранние покупатели и профессиональные трейдеры, быстро продавшие актив после скачка курса.

В то же время, почти 500 тыс. криптокошльков все же заработали на торговле $TRUMP. По оценкам Nansen, их совокупная прибыль составила около 4 млрд долларов.

Токен подешевел почти на 98%

Как сообщает TechCrunch, рыночная стоимость мемкоина упала до 1,69 доллара, что почти на 98% ниже исторического максимума в 75,35 доллара.

По данным The New York Times, по состоянию на момент публикации материала токен торговался на уровне около 1,76 доллара, то есть примерно на 97% ниже пикового значения.

Аналитики отмечают, что падение цены произошло на фоне изменений в регуляторной политике США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что не будет считать мемкоины ценными бумагами, а также отозвала ряд судебных исков против компаний криптосектора.

Сколько заработал Дональд Трамп

В финансовой декларации Дональда Трампа указано, что доход от продажи токена $TRUMP составил 636 млн долларов. Это почти половина из общих 1,4 млрд долларов его доходов, связанных с криптовалютной индустрией.

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Модель работы мемкоина позволяла получать прибыль независимо от конфигурации его курса, так как Трамп получал комиссионные от операций с токеном. В то же время он регулярно призывал своих сторонников покупать и торговать монетой через социальную сеть Truth Social.

Мемкоин $TRUMP был запущен за три дня до инаугурации президента США. Тогда Дональд Трамп призвал поклонников присоединяться к сообществу владельцев токена, однако для большинства инвесторов эта инвестиция оказалась убыточной.

Другие криптопроекты также дешевеют

Падение стоимости фиксирует и токен $WLFI, связанный с криптостартапом World Liberty Financial, который тоже ассоциируют с Дональдом Трампом.

Эксперты, которых цитирует The New York Times, не исключают, что инвесторы, потерявшие деньги, могут попытаться подать коллективные иски. В то же время, на официальном сайте мемкоина изначально отмечалось, что токен не следует рассматривать как инвестиционный инструмент.

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