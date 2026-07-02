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Трамп заработал более $1,4 млрд на криптовалюте за год

Мир
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Дональд Трамп
Дональд Трамп, mb.com.ph
Президент США Дональд Трамп задекларировал более 1,4 млрд долларов дохода от криптовалютных проектов за прошлый год. Это следует из его финансовой декларации за 2025 год, поданной в Офис правительственной этики США.
Об этом пишет Reuters.
Согласно документам, около 800 млн долларов принесли проекты компании World Liberty Financial — криптоплатформы, которую Трамп соучредил вместе с сыновьями. В эту сумму входят свыше 520 млн. долларов от продажи токенов и еще более 250 млн. долларов от реализации долей в бизнесе.
Еще 635 млн долларов дохода он получил от продажи своих мемкоинов Trump. Таким образом именно цифровые активы стали ключевым источником его доходов, значительно опередив другие бизнес-направления.
В отчете также отмечено, что криптпроекты кардинально изменили структуру доходов Трампа: еще год назад он декларировал около 57 млн ​​долларов от токенов World Liberty, а теперь эта сумма выросла почти в девять раз.

Другие источники доходов и политический контекст

Кроме криптовалют, Трамп задекларировал более 80 млн долларов дохода от урегулирования споров с разными медиакомпаниями. Еще 52 млн. долларов он получил от лицензирования своего имени для зарубежных девелоперских проектов, в частности в партнерствах на Ближнем Востоке.
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В целом, по оценке Reuters, семья Трампа заработала не менее 2,3 млрд долларов на криптовалютных и связанных с ней проектах с момента его возвращения в Белый дом в 2025 году.
В Белом доме заявили, что ни у президента, ни у его семьи нет конфликта интересов. Спикер Анна Келли подчеркнула, что Трамп «сделал США криптостолицей мира» из-за своих политических решений, включая регулирование стейблкоинов и ослабление контроля со стороны регуляторов.
Она также заявила, что все действия президента направлены в пользу граждан США, а критика в его адрес, по ее словам, повторяет «старые нарративы», продвигаемые оппонентами и традиционными медиа.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Трамп
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