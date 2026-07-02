Трамп заработал более $1,4 млрд на криптовалюте за год 02.07.2026, 02:28 — Мир

Дональд Трамп, mb.com.ph

Президент США Дональд Трамп задекларировал более 1,4 млрд долларов дохода от криптовалютных проектов за прошлый год. Это следует из его финансовой декларации за 2025 год, поданной в Офис правительственной этики США.

Об этом пишет Reuters

Согласно документам, около 800 млн долларов принесли проекты компании World Liberty Financial — криптоплатформы, которую Трамп соучредил вместе с сыновьями. В эту сумму входят свыше 520 млн. долларов от продажи токенов и еще более 250 млн. долларов от реализации долей в бизнесе.

Еще 635 млн долларов дохода он получил от продажи своих мемкоинов Trump. Таким образом именно цифровые активы стали ключевым источником его доходов, значительно опередив другие бизнес-направления.

В отчете также отмечено, что криптпроекты кардинально изменили структуру доходов Трампа: еще год назад он декларировал около 57 млн ​​долларов от токенов World Liberty, а теперь эта сумма выросла почти в девять раз.

Другие источники доходов и политический контекст

Кроме криптовалют, Трамп задекларировал более 80 млн долларов дохода от урегулирования споров с разными медиакомпаниями. Еще 52 млн. долларов он получил от лицензирования своего имени для зарубежных девелоперских проектов, в частности в партнерствах на Ближнем Востоке.

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В целом, по оценке Reuters, семья Трампа заработала не менее 2,3 млрд долларов на криптовалютных и связанных с ней проектах с момента его возвращения в Белый дом в 2025 году.

В Белом доме заявили, что ни у президента, ни у его семьи нет конфликта интересов. Спикер Анна Келли подчеркнула, что Трамп «сделал США криптостолицей мира» из-за своих политических решений, включая регулирование стейблкоинов и ослабление контроля со стороны регуляторов.

Она также заявила, что все действия президента направлены в пользу граждан США, а критика в его адрес, по ее словам, повторяет «старые нарративы», продвигаемые оппонентами и традиционными медиа.

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