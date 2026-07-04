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В каких странах ЕС жить дороже всего

Мир
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Самые дешевые и самые дорогие страны ЕС
Самые дешевые и самые дорогие страны ЕС
Дания, Ирландия и Люксембург остаются самыми дорогими странами Европейского Союза по уровню потребительских цен, в то время как Болгария, Румыния и Польша входят в число наиболее доступных.
По данным Евростата, разрыв между самой дорогой и дешевой страной в общем рейтинге стоимости жизни составляет 77%.

Где в ЕС жизнь самая дорогая

В 2025 году самыми дорогими странами ЕС по уровню потребительских цен стали Дания, где цены превышали средний показатель по Евросоюзу на 40%, Ирландия (+36%) и Люксембург (+32%).
Между тем, самые низкие цены зафиксированы в Болгарии (63%), Румынии (65%) и Польше (73%).

Уровни цен на ключевые товары и услуги в ЕС отличаются

Наибольший разрыв между странами зафиксирован в стоимости жилья. В Ирландии расходы на жилье на 90% превышают средний уровень по ЕС, тогда как в Болгарии они примерно на 59% ниже среднеевропейского уровня.
Таким образом, разница между самой дорогой и самой дешевой странами в категории жилья составляет почти 150 процентных пунктов.
Вторая по величине категория расходов — продукты питания и безалкогольные напитки — колебалась меньше всего в пределах ЕС.
Самые дорогие продукты продаются в Люксембурге, где они стоят на 22% больше среднего уровня в ЕС, а самые дешевые — в Румынии, где цены примерно на 20% ниже. Общий разрыв в этой категории составляет всего 42 процентных пункта.
Образование, наименьшая статья расходов домохозяйств на уровне ЕС в 2025 году, показало наибольшие колебания — от 334% в Люксембурге до 42% в Румынии.
Ранее Finance.ua писал, что в период с 2025 по первый квартал 2026 года цены на жилье в ЕС выросли на 2,9%, а арендная плата — на 1,8%.
За этот период наибольший рост цен на жилье зафиксирован:
  • в Португалии (+10,3%),
  • Болгарии (+9,4%)
  • Словакии (+9,1%).
По материалам:
Finance.ua
ЕС
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