В Эстонии запретят гражданам россии и беларуси покупать недвижимость Сегодня 16:35 — Мир

Запрет будет распространяться на граждан россии и беларуси, не имеющих в Эстонии вида на постоянное проживание или права на постоянное проживание.

Правительство Эстонии одобрило законопроект, запрещающий покупать недвижимость гражданами россии и беларуси, а также компаниями и юридическими лицами, находящимися под их контролем. Ограничения будут касаться лиц, не имеющих вида на постоянное жительство в Эстонии.

Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает вещатель ERR.

Изменения закона об ограничении приобретения недвижимости направлены на снижение рисков использования объектов недвижимости в Эстонии для разведывательной деятельности, операций влияния, подготовки диверсий или создания стратегически важных позиций в интересах враждебных государств.

Кого будут касаться ограничения

Запрет будет распространяться на граждан россии и беларуси, не имеющих в Эстонии вида на постоянное жительство или права на постоянное проживание.

Также ограничения будут действовать в отношении компаний, зарегистрированных в россии и беларуси, а также юридических лиц независимо от страны регистрации, если их конечный бенефициар подпадает под установленные ограничения.

Новые правила будут действовать на всей территории Эстонии и будут охватывать приобретение квартир, прав застройки и долей в недвижимом имуществе.

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В то же время закон не будет оказывать обратное действие и не будет влиять на уже приобретенную собственность. Ограничения также не будут распространяться на граждан россии и беларуси, имеющих в Эстонии вид на постоянное проживание или право постоянного проживания.

Аренда недвижимости будет разрешена.

В исключительных случаях правительство сможет предоставить разрешение на приобретение недвижимости, если такая сделка не будет противоречить целям установленных ограничений.

Ужесточение контроля за сделками

Документ также вводит проверку конечных бенефициарных владельцев юридических лиц и их гражданства при совершении сделок с недвижимостью. Контроль будут осуществлять нотариусы, судебные исполнители, управляющие процедурами банкротства, органы по отчуждению государственного имущества, а также Земельное и пространственное агентство Эстонии.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что в условиях изменившейся ситуации безопасности государство должно устранить возможности, которые могут быть использованы враждебными странами.

Таро также отметил, что ограничения должны действовать не только формально, поэтому их нельзя обходить из-за создания компаний в Эстонии или других странах Европы для приобретения недвижимости.

Когда могут ввести новые правила

Подобные ограничения уже действуют в Латвии и Финляндии.

По оценкам правительства, влияние новых правил на рынок недвижимости будет незначительным. Согласно данным о заключенных соглашениях в 2025 году, потенциальные ограничения могли бы касаться примерно 600 сделок с недвижимостью.

Вступление в силу закона запланировано на 1 января 2027 года.

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