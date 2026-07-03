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Google выплатит рекордный штраф в 4,1 миллиарда евро после проигрыша в суде ЕС

Мир
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Американская корпорация Google окончательно проиграла судебную апелляцию против рекордного штрафа Европейского союза. Высший судебный орган Европы подтвердил, что технологический гигант использовал свою мобильную операционную систему Android для подавления конкурентов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.
Европейский суд правосудия полностью отклонил апелляционную жалобу Google и материнской компании Alphabet. Этим решением суд подтвердил вердикт низшей инстанции, поддержавшей выводы Европейской комиссии, сделанные еще в 2018 году.
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Расследование регуляторов доказало, что Google незаконно укрепляла доминирование своей поисковой системы. Компания обязывала производителей смартфонов обязательно предустанавливать приложения Google Search и Chrome вместе с магазином приложений Google Play, фактически блокируя появление альтернативных версий Android.
Суд подтвердил антиконкурентный характер условий, содержащихся в соглашениях с производителями техники. Окончательная сумма взыскания составляет 4,13 миллиарда евро. Ранее, в 2022 году, Суд общей юрисдикции ЕС несколько снизил первоначальный штраф Еврокомиссии, составлявший 4,34 миллиарда евро.

Другие судебные споры Google в Европе

В компании Google выразили недовольство решением суда, заявив, что оно не учитывает значительные инвестиции корпорации в развитие Android как открытой и бесплатной системы. Европейская организация потребителей поддержала вердикт, назвав его четким сигналом для компаний-монополистов.
Это дело является частью масштабного пакета расследований ЕС против Alphabet. В общей сложности в период с 2017 по 2019 годы европейские регуляторы выписали компании три штрафа на общую сумму около 8 миллиардов евро:
  • штраф за сервис сравнения цен: высочайший суд ЕС уже поддержал взыскание 2,42 миллиарда евро за то, что Google искусственно продвигала свой торговый сервис в поисковой выдаче;
  • отменен штраф: в 2024 году компании удалось успешно обжаловать другой штраф в размере 1,5 миллиарда евро, касающийся блокировки конкурентов на рынке онлайн-рекламы.
Сейчас Евросоюз ведет новые расследования против Google в соответствии с новым Законом о цифровых рынках, что снова может привести к многомиллиардным финансовым взысканиям.
По материалам:
Діло
Google
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