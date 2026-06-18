Соруководитель Gemini покидает Google, чтобы присоединиться к OpenAI Сегодня 22:34 — Мир

Ноам Шазир

Ноам Шазир, соруководитель Gemini и один из самых известных исследователей в области искусственного интеллекта, покидает Google, чтобы присоединиться к OpenAI.

О своем уходе он сообщил в сообщении X.

«Я рад поделиться тем, что присоединюсь к OpenAI и с нетерпением жду сотрудничества с исключительной командой. Решение двигаться дальше было сложным. Невероятно горжусь коллективом Google и всем, что мы построили вместе. Было честью и удовольствием работать со всеми вами», — написал Ноам Шазир.

Что известно о Ноаме Шазире

Свой путь в компании Шазир начал еще в 2000-х, где проработал инженером-программистом в течение 21 года. С конца 2021-го и до 2024 года он занимал должность гендиректора Character. ai, после чего вернулся в Google с заключением лицензионного соглашения. Согласно профилю на LinkedIn, в последнее время Шазир работал в компании вице-президентом по инженерии, а также соперничал с Gemini.

One of Google’s most prominent researchers is leaving for rival OpenAI, dealing a setback to Alphabet in a multibillion-dollar race to build the world’s most powerful AI models https://t.co/2mDzup9Q0H — Bloomberg (@business) June 18, 2026

Шазир — соавтор известной научной работы Attention Is All You Need, опубликованной Google в 2017 году: именно в ней была описана архитектура трансформеров, которая сегодня лежит в основе генеративного искусственного интеллекта.

Главный исследователь OpenAI Марк Чен заявил, что Шазир будет работать в компании руководителем по исследованию архитектуры ИИ — по сути, будет изучать, как создавать модели. Переход звездного исследователя стал большой победой для стартапа, который вместе с Anthropic борется за создание все более сложных моделей искусственного интеллекта в преддверии первоначального публичного размещения акций (IPO).

В Google заявили, что благодарны Ноаму за весомый вклад в компанию в течение многих лет.

Акции Google

Акции Google в последние месяцы резко выросли на фоне энтузиазма инвесторов по поводу роли компании в создании ИИ-моделей, чипов для их работы и потребительских приложений, которыми пользуются миллиарды людей. В то же время, как пишет Bloomberg, компания отстает на рынке инструментов для программирования на основе ИИ для бизнеса. Бывшие сотрудники также заявляли, что исследователям Google приходится преодолевать внутреннюю бюрократию и политические преграды, чтобы получить доступ к вычислительным ресурсам.

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