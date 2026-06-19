Иран снова перекрыл Ормузский пролив и объявил о новых правилах для прохода судов Сегодня 18:10 — Мир

Суда, которые будут проходить через Ормузский пролив, должны иметь обязательный страховой полис.

Иран объявил об усилении контроля над Ормузским проливом, заявив, что суда не смогут проходить через него без соответствующего разрешения. Также страна не исключает введение в будущем дополнительных платежей в виде страховых сборов.

Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на документ, обнародованный Управлением Ормузского пролива и Персидского залива (PGSA).

Обязательное страхование

Согласно документу, все суда, которые будут проходить через Ормузский пролив, должны иметь обязательный страховой полис. В настоящее время страхование предоставляется бесплатно, однако в будущем могут ввести соответствующие сборы.

Также Иран заявил, что суда должны использовать определенный маршрут вдоль его побережья, в то время как альтернативные маршруты считаются запрещенными.

Нефтяной рынок следит за ситуацией

После подписания на этой неделе временного мирного соглашения между США и Ираном через Ормузский пролив прошли значительные объемы нефти. Однако уже к пятнице интенсивность судоходства заметно снизилась.

Дополнительную неопределенность создало сообщение ВМС Пакистана об обнаружении морской мины у побережья Омана.

Участники рынка все еще обеспокоены перспективой введения Ираном платы за проход через пролив. В обнародованном меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном отмечено лишь, что транзит будет оставаться бесплатным в течение 60 дней действия договоренностей.

Союзники США выступают против каких-либо платежей

По информации источников, союзники США, в частности Великобритания, призывают администрацию президента Дональда Трампа не соглашаться на введение Ираном каких-либо платежей за проход через Ормузский пролив.

Представители отрасли отмечают, что такие сборы могут противоречить нормам международного морского права и создать прецедент для других стратегически важных водных путей.

Судам предлагают получать специальные разрешения

В документе PGSA указывается, что суда должны подавать заявки для получения разрешения на проход через пролив. Также была опубликована карта маршрутов, которые Иран считает безопасными.

Накануне западные военно-морские силы обнародовали координаты рекомендованного маршрута для прохождения Ормузского пролива и сообщили о возможности получения актуальных карт с известными местоположениями морских мин.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном.

Также мы рассказывали , что рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда на $300 млрд. Согласовано уже более половины этой суммы.

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