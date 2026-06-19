Иран снова перекрыл Ормузский пролив и объявил о новых правилах для прохода судов
Иран объявил об усилении контроля над Ормузским проливом, заявив, что суда не смогут проходить через него без соответствующего разрешения. Также страна не исключает введение в будущем дополнительных платежей в виде страховых сборов.
Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на документ, обнародованный Управлением Ормузского пролива и Персидского залива (PGSA).
Обязательное страхование
Согласно документу, все суда, которые будут проходить через Ормузский пролив, должны иметь обязательный страховой полис. В настоящее время страхование предоставляется бесплатно, однако в будущем могут ввести соответствующие сборы.
Также Иран заявил, что суда должны использовать определенный маршрут вдоль его побережья, в то время как альтернативные маршруты считаются запрещенными.
Нефтяной рынок следит за ситуацией
После подписания на этой неделе временного мирного соглашения между США и Ираном через Ормузский пролив прошли значительные объемы нефти. Однако уже к пятнице интенсивность судоходства заметно снизилась.
Дополнительную неопределенность создало сообщение ВМС Пакистана об обнаружении морской мины у побережья Омана.
Участники рынка все еще обеспокоены перспективой введения Ираном платы за проход через пролив. В обнародованном меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном отмечено лишь, что транзит будет оставаться бесплатным в течение 60 дней действия договоренностей.
Союзники США выступают против каких-либо платежей
По информации источников, союзники США, в частности Великобритания, призывают администрацию президента Дональда Трампа не соглашаться на введение Ираном каких-либо платежей за проход через Ормузский пролив.
Представители отрасли отмечают, что такие сборы могут противоречить нормам международного морского права и создать прецедент для других стратегически важных водных путей.
Судам предлагают получать специальные разрешения
В документе PGSA указывается, что суда должны подавать заявки для получения разрешения на проход через пролив. Также была опубликована карта маршрутов, которые Иран считает безопасными.
Накануне западные военно-морские силы обнародовали координаты рекомендованного маршрута для прохождения Ормузского пролива и сообщили о возможности получения актуальных карт с известными местоположениями морских мин.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном.
Также мы рассказывали, что рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда на $300 млрд. Согласовано уже более половины этой суммы.
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