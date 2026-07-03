В Германии работают над механизмами возвращения украинцев мобилизационного возраста Сегодня 12:01 — Мир

В Германии работают над механизмами возвращения украинцев мобилизационного возраста

Украина и Германия обсуждают механизмы возвращения граждан Украины мобилизационного возраста, незаконно уехавших за границу.

Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Декларация о стратегическом партнерстве содержит положения о координации возвращения украинцев, Unity Hub и рабочих групп по возвращению и интеграции. В Германии работают над механизмами возвращения украинцев мобилизационного возраста.

Комментируя вопрос возвращения незаконно покинувших Украину мужчин мобилизационного возраста, дипломат подтвердил, что соответствующие механизмы уже прорабатываются.

«Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы этой рабочей группы», — заявил Макеев.

Работа по координации возвращения украинцев имеет две составляющие

Первая предполагает взаимодействие государства с украинским сообществом через центры Unity Hub, где гражданам предоставляют информацию об имеющихся возможностях.

Второе направление касается сотрудничества с немецкой стороной в поиске механизмов содействия возвращению украинцев.

«Для этого между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, в рамках которой происходит обмен информацией», — отметил Макеев.

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По словам дипломата, Украине важно понимать структуру украинской общины в Германии.

В то же время он подчеркнул, что Киев и Берлин заинтересованы в сохранении связи этих людей с Украиной.

«Это в наших интересах и в интересах Германии — сделать так, чтобы на профессионально подготовленных украинцев можно было рассчитывать во время восстановления Украины. Это наш общий интерес», — подчеркнул посол.

В Германии находятся около 1,3 млн украинцев

«Мы должны знать нашу аудиторию. Сегодня около 1 миллиона 300 тысяч украинцев находятся в Германии. Мы видим, что существенно увеличивается доля тех, кто уже работает, кто не только получает пособие, но и платит социальные взносы. Это еще не такие показатели, как в Польше, но большая часть украинцев уже интегрировалась», — сказал Макеев.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаерти призвал европейские страны не спешить со сворачиванием временной защиты и программ поддержки украинцев, выехавших в Европу из-за полномасштабной войны.

В своем заявлении Майкл О’Флаерти подчеркнул необходимость не прекращать и не ограничивать действующие механизмы поддержки граждан Украины, которые нашли убежище в европейских странах после начала войны. Комиссар выразил обеспокоенность все более активными дискуссиями о пересмотре подходов к поддержке украинцев. В частности, речь идет о предложениях отказывать в защите мужчин призывного возраста или жителям регионов, которые считаются относительно безопасными.

Также мы писали , что во время встречи министров внутренних дел ЕС в начале июня Германия и другие страны-члены выступили за то, чтобы усложнить прием в Союз мужчин призывного возраста из Украины.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил , что инициатива относительно возможного исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты беженцев в Европейском Союзе поступила от Украины.

Укрінформ По материалам:

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