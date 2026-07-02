В Украине запускают платформу для возвращения молодежи Сегодня 09:35 — Казна и Политика

Для Украины возвращение талантов – это не абстрактный вопрос, а часть экономического обновления

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины и организация Ukraine Global Scholars подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта Back2Impact Ukraine. Подписание меморандума должно стать шагом к созданию системного механизма возвращения и привлечения украинских специалистов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Платформа будет помогать украинцам находить работу в Украине

Back2Impact Ukraine — это цифровая карьерная платформа, которая поможет украинцам за рубежом находить профессиональные возможности в Украине и работу в украинском частном бизнесе, государственных компаниях и учреждениях, проектах восстановления и т. д.

Платформа ориентирована на украинскую молодежь, выпускников иностранных университетов, специалистов с опытом работы за рубежом и представителей украинской диаспоры, рассматривающих возможность возвращения или профессиональной реализации в Украине.

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Суть проекта — объединить людей, у которых есть качественное образование, международный опыт и мотивация работать для Украины с конкретными вакансиями и краткосрочными возможностями на украинском рынке труда.

Платформа будет помогать пользователям получить персонализированные рекомендации по вакансиям, стажировкам и другим возможностям, а также найти практическую информацию о возвращении и жизни в Украине.

Акцент на молодых специалистах

«Для Украины возвращение талантов — это не абстрактный вопрос, а часть экономического восстановления. Нам важно не просто призывать людей возвращаться, а показать им конкретные возможности: где они могут работать, какие вакансии есть на рынке, какие навыки нужны работодателям и как государство может поддержать этот путь», — отметила заместитель министра экономики Дарья Марчак.

Отдельный фокус проекта — молодые украинцы, которые получили или получают образование за границей. Back2Impact должен помочь им не терять связь с Украиной, видеть профессиональные перспективы и применять свои знания для развития страны.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что украинцы из прифронтовых регионов могут получить до 500 тыс. грн на открытие или развитие собственного дела. В «Дії» сообщили, что программа грантов была расширена — теперь она доступна также для предпринимателей из Одесской области и города Славутич.

Для молодежи до 25 лет действует отдельная программа. Она предусматривает грант до 150 тыс. грн без обязательного условия создавать новые рабочие места.

Полученные средства можно использовать на приобретение оборудования, сырья, материалов или оплату аренды помещения.

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