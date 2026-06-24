От 25 до 40 тысяч грн: актуальные вакансии для молодежи с гибким графиком Сегодня 11:04 — Личные финансы

В Украине официально работать можно с 16 лет

Найти первую работу сегодня проще, чем когда-либо. Работодатели все чаще готовы рассматривать молодежь, студентов и даже несовершеннолетних кандидатов. В Украине официально работать можно с 16 лет. Поэтому для тех, кто ищет первый заработок или хочет получить опыт, доступны разные варианты трудоустройства.

Портал Work.ua поделился подборкой вакансий, которые могут стать стартом профессионального пути.

Затока и Каролино-Бугаз (поиск кандидатов в Запорожье). Зарплата: 25 000−40 000 грн.

Zatoka tatoo предлагает сезонную работу на побережье Черного моря. Работа длится со второй половины июня по 25−28 августа, в сентябре — по желанию.

Выплаты производятся ежедневно. График работы с 09:00 до 19:00, предусмотрен обеденный перерыв с 13:30 до 15:30. Выходные предоставляются дважды в месяц согласно графику.

Работодатель обеспечивает бесплатное проживание в домиках на базе отдыха по 2−4 человека в комнате. Питание оплачивается без помощи других.

Киев. Оплата: 1 400−1 800 грн за смену.

ООО «Петруцалек» приглашает работников по подработке на складе в районе станции метро «Выдубичи».

К погрузочным работам привлекают кандидатов от 18 лет, для несовершеннолетних студентов возможна работа только на процессах легкой упаковки.

График гибкий: изменения можно согласовывать индивидуально и совмещать с обучением. Заработная плата выплачивается еженедельно.

Харьков. Зарплата: 10 000−30 000 грн

Сеть «Чудо Маркет» ищет работников в составе распределительного центра.

Компания предлагает полную занятость, стабильную и своевременную зарплату, бесплатную доставку на работу и работы от метро «Индустриальная», welcome-бонус в течение первых трех месяцев, медицинское страхование, обеды по себестоимости и скидки на продукцию компании.

Ровно. Зарплата: 25 000−35 000 грн.

Заведение быстрого питания ищет повара на полную занятость. Без опыта платят от 1000 грн в день и обучают, с опытом — от 1500 грн в день.

График можно согласовывать: 2/2, 3/3 или другие варианты.

Работодатель предлагает брендированную форму, бесплатное питание, бонусы за эффективность.

Glovo ищет курьеров и курьеров для доставок в разных городах Украины.

Работать можно на велосипеде, мото или автомобиле с полной или неполной занятостью. График гибкий — курьеры самостоятельно решают, когда доставлять. Доход зависит от города. Выплаты есть ежедневно и еженедельно. При доставке действует страхование.

Вакансии Domino’s Pizza в Ивано-Франковске

Зарплата: 22 000−35 000 грн.

Компания ищет курьеров для доставки заказов. Работать можно на велосипеде, мотоцикле или скутере компании, а также на собственном транспорте.

График — гибкий, пятидневная рабочая неделя. Выходные согласны еженедельно. Для студентов доступна частичная занятость с вечерними сменами с 16:00 до 23:00.

Оплата включает в себя почасовую ставку, доплату за каждый заказ, чаевые и бонусы. Выплаты производятся дважды в месяц.

Опыт работы не обязателен. В обязанности входит приготовление пиццы в соответствии со стандартами компании и соблюдение санитарно-гигиенических требований.

График работы 5/2 с плавающими выходными. Предусмотрены утренние и вечерние смены.

Зарплата: 30 213 грн.

«МакДональдс» открыл вакансии в разных городах Украины на полную и частичную занятость.

График гибкий, возможны постоянная, временная работа или работа по совместительству. В месяц доход может составить 30 213 грн до вычета налогов.

Компания предлагает официальное трудоустройство, медицинскую страховку, оплачиваемые отпуска и больничные, скидку на продукцию и бесплатный доступ к платформе психологической поддержки.

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