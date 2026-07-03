0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще в одном городе будут штрафовать за выключенные кондиционеры в общественном транспорте

Казна и Политика
49
Власти Тернополя решили бороться с жарой в общественном транспорте гривной. После аналогичного решения во Львове здесь также ввели штрафы для перевозчиков, которые будут включать кондиционеры только для галочки или не будут ремонтировать неисправные системы охлаждения.
Соответствующее решение принял исполнительный комитет Тернопольского городского совета.
Об этом на своем сайте сообщила мэрия города.
Теперь перевозчиков будут штрафовать, если в автобусах или троллейбусах, оборудованных кондиционерами, при температуре воздуха +25°C и выше система кондиционирования будет выключена или не будет работать.
За каждый зафиксированный случай нарушения в отдельном транспортном средстве перевозчик потеряет 2 тысячи гривен из выплат за выполненную транспортную работу.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems