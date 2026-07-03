Еще в одном городе будут штрафовать за выключенные кондиционеры в общественном транспорте Сегодня 07:42 — Казна и Политика

Власти Тернополя решили бороться с жарой в общественном транспорте гривной. После аналогичного решения во Львове здесь также ввели штрафы для перевозчиков, которые будут включать кондиционеры только для галочки или не будут ремонтировать неисправные системы охлаждения.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Тернопольского городского совета.

Об этом на своем сайте сообщила мэрия города.

Теперь перевозчиков будут штрафовать, если в автобусах или троллейбусах, оборудованных кондиционерами, при температуре воздуха +25°C и выше система кондиционирования будет выключена или не будет работать.

За каждый зафиксированный случай нарушения в отдельном транспортном средстве перевозчик потеряет 2 тысячи гривен из выплат за выполненную транспортную работу.

Телеканал 24 По материалам:

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