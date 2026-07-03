Минобразования усиливает контроль, чтобы не допустить передачи земель государственных учебных заведений третьим лицам Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Министерство образования и науки усилило контроль за использованием земель учебных заведений во исполнение отдельного определения Верховного Суда.

В частности, во исполнение отдельного определения Верховного Суда от 29 октября 2025 года и определения о применении мер процессуального принуждения от 25 мая 2026 года по делу № 918/1181/24 МОН сообщило о проведении внутренней проверки причин невыполнения судебного решения в установленный срок, применения дисциплинарных мер к должностным будущем.

Министерство признало факт нарушения сроков информирования суда. По результатам проверки установлено, что ответственным структурным подразделением за подготовку ответа было Управление по вопросам государственного имущества и предприятий. Непосредственным исполнителем определили главного специалиста отдела по имущественным отношениям, которая была уволена в конце января 2026 года. Вместе с тем Министерство отметило, что это не освобождает руководство подразделения от ответственности за ненадлежащий контроль за исполнением судебного решения.

В этой связи Государственный секретарь МОН инициировал дисциплинарное производство в отношении начальника соответствующего управления. Дисциплинарной комиссии поручено провести соответствующее производство и предоставить предложения по результатам его рассмотрения.

Также Министерство сообщило о добровольной уплате штрафа в размере 9 984 грн, наложенного определением суда как мера процессуального принуждения.

Кроме вопросов исполнения судебных решений, МОН проинформировал о мерах реагирования на обстоятельства, установленные Верховным Судом по использованию земель аграрного профессионального колледжа.

По информации Министерства, колледж не обращался за согласованием договора о предоставлении услуг по обработке земель с обществом, поэтому никакого согласия на заключение такого договора орган управления не предоставлял.

МОН отметила, что еще в 2022 году обращалось в Фонд государственного имущества Украины о недопущении приватизации имущества колледжа и нарушении целостности земельного участка площадью 78,5 га. После выявления договоров с обществом, заключенных без согласования Министерства, оно обратилось в Офис Генерального прокурора о возможных противоправных действиях должностных лиц учебного заведения.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день Министерство не согласовывает договоры совместной деятельности или другие сделки, которые фактически предусматривают передачу земельных участков государственных учебных заведений третьим лицам, поскольку такие договоры противоречат требованиям законодательства.

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