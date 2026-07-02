Украина запускает контролируемый экспорт оружия и оборонных технологий Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Минимальная сумма экспортного контракта для готовых изделий составит 15 млн грн

Кабинет Министров вводит специальный механизм контролируемого экспорта украинского оружия и оборонных технологий.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам новый механизм должен способствовать развитию украинского оборонно-промышленного комплекса и привлечению дополнительных ресурсов для расширения производства.

«Украинское производство поможет странам-партнерам, а наша отрасль получит дополнительный ресурс для роста. Обеспечение Сил обороны является безусловным приоритетом», — отметила Свириденко.

Часть денег от экспорта будет направлена ​​на развитие ОПК

Премьер-министр сообщила, что 20% средств от экспорта готовых изделий и технологий и 30% от экспорта комплектующих будут поступать в специальный фонд государственного бюджета для развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

Минимальная сумма экспортного контракта для готовых изделий составит 15 млн грн. Для комплектующих это требование не предусмотрено.

«Каждый экспортный контракт должен работать на главную цель — сильное оборонное производство в Украине и больше собственного оружия для нашей армии», — подчеркнула глава правительства.

Как будет работать новый механизм

Новый механизм будет действовать во время военного положения и будет предусматривать прозрачные правила экспорта в государства-партнеры в формате Drone Deal.

Если производитель подтвердит возможность одновременно выполнить государственный и экспортный контракт, он сможет производить экспорт. В разрешении может быть отказано, если Минобороны или другой госзаказчик планирует закупить эти товары для нужд обороны Украины или если товар включен в Перечень критических товаров.

Минобороны будет ежеквартально обновлять перечень критических товаров и технологий, а МИД — перечень государств, в которые разрешен экспорт.

«Мы тоже защищаем украинские технологии. Они будут передаваться без отчуждения прав интеллектуальной собственности с контролем использования и реэкспорта, — отметила Глава Правительства. — Сегодня больше половины вооружения на фронте — украинского производства. Украинские оружейники наращивают производство беспилотных систем, средств РЭБ, боеприпасов, комплектующих и других оборонных технологий».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.