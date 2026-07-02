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Украина запускает контролируемый экспорт оружия и оборонных технологий

Казна и Политика
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Минимальная сумма экспортного контракта для готовых изделий составит 15 млн грн
Минимальная сумма экспортного контракта для готовых изделий составит 15 млн грн
Кабинет Министров вводит специальный механизм контролируемого экспорта украинского оружия и оборонных технологий.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам новый механизм должен способствовать развитию украинского оборонно-промышленного комплекса и привлечению дополнительных ресурсов для расширения производства.
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«Украинское производство поможет странам-партнерам, а наша отрасль получит дополнительный ресурс для роста. Обеспечение Сил обороны является безусловным приоритетом», — отметила Свириденко.

Часть денег от экспорта будет направлена ​​на развитие ОПК

Премьер-министр сообщила, что 20% средств от экспорта готовых изделий и технологий и 30% от экспорта комплектующих будут поступать в специальный фонд государственного бюджета для развития украинского оборонно-промышленного комплекса.
Минимальная сумма экспортного контракта для готовых изделий составит 15 млн грн. Для комплектующих это требование не предусмотрено.
«Каждый экспортный контракт должен работать на главную цель — сильное оборонное производство в Украине и больше собственного оружия для нашей армии», — подчеркнула глава правительства.

Как будет работать новый механизм

Новый механизм будет действовать во время военного положения и будет предусматривать прозрачные правила экспорта в государства-партнеры в формате Drone Deal.
Если производитель подтвердит возможность одновременно выполнить государственный и экспортный контракт, он сможет производить экспорт. В разрешении может быть отказано, если Минобороны или другой госзаказчик планирует закупить эти товары для нужд обороны Украины или если товар включен в Перечень критических товаров.
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Минобороны будет ежеквартально обновлять перечень критических товаров и технологий, а МИД — перечень государств, в которые разрешен экспорт.
«Мы тоже защищаем украинские технологии. Они будут передаваться без отчуждения прав интеллектуальной собственности с контролем использования и реэкспорта, — отметила Глава Правительства. — Сегодня больше половины вооружения на фронте — украинского производства. Украинские оружейники наращивают производство беспилотных систем, средств РЭБ, боеприпасов, комплектующих и других оборонных технологий».
По материалам:
Finance.ua
ЭкспортКабмин
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