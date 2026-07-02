Украина запускает контролируемый экспорт оружия и оборонных технологий

«Украинское производство поможет странам-партнерам, а наша отрасль получит дополнительный ресурс для роста. Обеспечение Сил обороны является безусловным приоритетом», — отметила Свириденко.
Часть денег от экспорта будет направлена на развитие ОПК
Премьер-министр сообщила, что 20% средств от экспорта готовых изделий и технологий и 30% от экспорта комплектующих будут поступать в специальный фонд государственного бюджета для развития украинского оборонно-промышленного комплекса.
Минимальная сумма экспортного контракта для готовых изделий составит 15 млн грн. Для комплектующих это требование не предусмотрено.
«Каждый экспортный контракт должен работать на главную цель — сильное оборонное производство в Украине и больше собственного оружия для нашей армии», — подчеркнула глава правительства.
Как будет работать новый механизм
Новый механизм будет действовать во время военного положения и будет предусматривать прозрачные правила экспорта в государства-партнеры в формате Drone Deal.
Если производитель подтвердит возможность одновременно выполнить государственный и экспортный контракт, он сможет производить экспорт. В разрешении может быть отказано, если Минобороны или другой госзаказчик планирует закупить эти товары для нужд обороны Украины или если товар включен в Перечень критических товаров.
Минобороны будет ежеквартально обновлять перечень критических товаров и технологий, а МИД — перечень государств, в которые разрешен экспорт.
«Мы тоже защищаем украинские технологии. Они будут передаваться без отчуждения прав интеллектуальной собственности с контролем использования и реэкспорта, — отметила Глава Правительства. — Сегодня больше половины вооружения на фронте — украинского производства. Украинские оружейники наращивают производство беспилотных систем, средств РЭБ, боеприпасов, комплектующих и других оборонных технологий».