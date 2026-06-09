Девять стран наращивают ядерный потенциал: в мире обостряется новая гонка вооружений — отчет SIPRI Сегодня 07:47 — Мир

Девять ядерных государств продолжает наращивать и модернизировать свой ядерный потенциал, что свидетельствует об обострении новой глобальной гонки вооружений. На фоне ослабления режимов контроля над вооружениями и роста геополитических напряжений в мире повышаются риски ядерной эскалации.

Об этом говорится в новом ежегодном отчете Стокгольмского института по исследованию проблем мира (SIPRI).

Девять ядерных государств — США, россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль — в 2025 году продолжили масштабные программы модернизации и обновления своих арсеналов.

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Общее количество ядерных боеголовок в мире составляет около 12 187 единиц, из которых примерно 9745 находятся в военных запасах и могут быть использованы. Около 4 000+ боеголовок развернуты на ракетах и ​​самолетах, а примерно 2 100−2 200 находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Аналитики отмечают, что продолжавшееся после завершения Холодной войны многолетнее сокращение ядерных запасов фактически завершается: темпы списания старых боезарядов замедляются, тогда как производство и развертывание новых систем ускоряется.

США и россия остаются лидерами

На США и россию приходится около 83% всех развернутых ядерных боеголовок в мире. Тем не менее, их доля постепенно уменьшается из-за расширения арсеналов других государств.

Обе страны продолжают масштабные программы модернизации, в частности, США сталкиваются с задержками, ростом стоимости и логистическими трудностями в обновлении ядерной триады. Дополнительное давление создают планы по расширению системы противоракетной обороны.

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У россии также есть проблемы с реализацией части программ: фиксируются неудачные испытания новых ракет, а санкции и война против Украины влияют на темпы модернизации. В то же время, продолжается развитие новых систем и размещение отдельных типов вооружений в беларуси.

После завершения действия договора о стратегических наступательных вооружениях между США и россией усиливается неопределенность будущего контроля над ядерными арсеналами.

Китай наращивает потенциал быстрее всего в мире

Китай имеет около 620 ядерных боеголовок и показывает самые быстрые темпы роста арсенала среди всех ядерных держав.

Страна активно расширяет сеть ракетных шахт в северных и восточных регионах, вводит новые типы ракетных систем, а также увеличивает потенциал межконтинентальных ракет.

По оценкам SIPRI, при текущем темпе Китай может уже к концу десятилетия приблизиться к уровню США или россии по количеству стратегических носителей, хотя по общим запасам все еще будет существенно отставать.

Европа и другие регионы

Как отмечается в отчете, Великобритания планирует расширение ядерного потенциала и участие в ядерном сдерживании НАТО, включая новые авиационные носители. Франция модернизирует подлодки с баллистическими ракетами и разрабатывает новые гиперзвуковые ядерные системы.

Индия усиливает развитие дальнобойных ракет, ориентированных как на Китай, так и на Пакистан. Пакистан, в свою очередь, продолжает накопление материалов и развитие носителей, что указывает на потенциальное расширение арсенала.

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Северная Корея ускоряет производство ядерных материалов и тестирует новые ракеты, включая твердотопливные межконтинентальные системы. Израиль, официально не признающий наличие ядерного оружия, продолжает модернизацию инфраструктуры, связанной с потенциальным ядерным потенциалом.

Рост рисков

В SIPRI отмечают, что мир входит в период повышенных рисков из-за сразу нескольких факторов:

рост геополитического напряжения;

сворачивание или ослабление договоров контроля над вооружениями;

уменьшение прозрачности ядерных программ;

ухудшение каналов коммуникации между государствами.

Эксперты предупреждают, что в кризисных ситуациях это повышает риск ошибочных решений и неконтролируемой эскалации.

Аналитики SIPRI подчеркивают, что современная ситуация все больше напоминает новую фазу ядерной конкуренции, где государства не только модернизируют арсеналы, но уменьшают прозрачность и ослабляют контрольные механизмы. Это, по оценкам института, формирует более нестабильную и непредсказуемую среду, чем в предыдущие десятилетия.

Слово і Діло По материалам:

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