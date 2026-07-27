ЕС отменили запрет на импорт российского соболиного меха — детали Сегодня 18:00 — Мир

ЕС отменили запрет на импорт российского соболиного меха — детали

Импорт роскошных российских соболиных шкур теперь может восстановиться после того, как страны-члены ЕС отменили запрет, который был введен только в апреле.

Это изменение было включено в последний пакет санкций Брюсселя против Москвы, согласованный на прошлой неделе.

Европейская комиссия аргументировала необходимость этого исключения тем, что россия доминирует в мировой торговле соболиными шкурами, в результате чего у европейских производителей остается мало альтернативных поставщиков.

«Видимо, их очень сложно достать где-то еще», — сказал чиновник ЕС.

Кто покупатели

Италия и Греция, два основных покупателя российских шкур в ЕС, настаивали на введении этого исключения, сообщил порталу европейский дипломат.

Соболь — небольшое хищное млекопитающее, обитающее в лесах Северной Азии, ценится за исключительно мягкий мех и издавна является объектом вожделения европейских домов моды класса «люкс».

Российские соболиные шубы могут продаваться за десятки или даже сотни тысяч евро.

По данным «Союзпушнины», единственного в россии международного пушного аукционного дома, греческие и итальянские компании по-прежнему остаются среди ведущих международных покупателей наряду с китайскими и российскими.

К примеру, итальянский производитель меха Маурицио Браски приобрел на аукционе самый дорогой лот из соболя в сентябре 2022 года от имени компании Braschi, а затем — в мае 2023 года для частного клиента в Москве, как свидетельствуют открытые документы «Союзпушни».

В то же время ввоз готовой меховой одежды в ЕС и ее экспорт в Россию по-прежнему запрещен в соответствии с санкциями, введенными в 2022 году, наряду с другими предметами роскоши, такими как бриллианты и икра.

В 2022 году производители меховых изделий в Греции решительно выступили против этих мер, предупредив, что они станут смертным приговором для отрасли.

Согласованное на прошлой неделе обновление исключения восстанавливает доступ к сырым шкурам российского соболя, хотя экспорт готовой меховой одежды в Россию по-прежнему запрещен.

Изменение позиции по отношению к русскому меху происходит на фоне того, как Брюссель решает, что делать со своей собственной индустрией разведения пушных животных.

На кону стоит потенциальный общеевропейский запрет на пушное животноводство вслед за успешной гражданской инициативой, призывающей положить конец этой практике на всей территории ЕС, а также запрет на импорт и продажу меховых изделий.

Где еще есть фермы

Только в нескольких странах ЕС, в частности в Испании, Греции, Венгрии, Финляндии и Польше, до сих пор действуют пушные фермы, хотя Польша уже приняла законодательство о постепенном сворачивании этой отрасли в ближайшие годы.

Однако Еврокомиссия неоднократно откладывала свое решение, первоначально ожидавшееся в марте. Проект предложения свидетельствовал о том, что исполнительный орган ЕС склоняется к усилению положений благосостояния животных вместо введения запрета на производство и импорт.

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