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Сколько в среднем зарабатывают работники в Польше

Мир
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В Польше выросла средняя зарплата
В Польше выросла средняя зарплата, Фото: magnific
В Польше фиксируется рост заработной платы. По состоянию на июнь 2026 года средняя зарплата в корпоративном секторе превысила 9,4 тыс. злотых брутто.
Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления (GUS), пишет inpoland.

Какая средняя зарплата в Польше

По данным GUS, средняя месячная зарплата на средних и крупных предприятиях в июне составила 9401,58 злотого брутто. Это на 5,9% больше, чем в прошлом году, и на 2,5% больше, чем в мае.
В расчеты включены компании, в которых работают не менее 10 человек, в том числе предприятия промышленности, торговли и строительства. В то же время, статистика не охватывает микропредприятия и госучреждения.
Как объясняют специалисты, повышение средней зарплаты в значительной степени связано с дополнительными выплатами работникам в июне. В расчет включаются квартальные и годовые премии, юбилейные премии и повышение базовой заработной платы.
На уровень средней зарплаты также повлияло увеличение минимальной заработной платы, которая с января 2026 года составляет 4 806 злотых брутто.
До этого Finance.ua отмечал, что спрос на работников в Польше остается высоким. Активнее всего новых сотрудников ищут компании, работающие на внутренний рынок, тогда как отдельные промышленные сектора, в частности автомобилестроение, наоборот, сокращают персонал.
По материалам:
Finance.ua
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