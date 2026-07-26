Сколько в среднем зарабатывают работники в Польше

В Польше фиксируется рост заработной платы. По состоянию на июнь 2026 года средняя зарплатав корпоративном секторепревысила 9,4 тыс. злотых брутто.
Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления (GUS), пишет inpoland.
Какая средняя зарплата в Польше
По данным GUS, средняя месячная зарплата на средних и крупных предприятиях в июне составила 9401,58 злотого брутто. Это на 5,9% больше, чем в прошлом году, и на 2,5% больше, чем в мае.
В расчеты включены компании, в которых работают не менее 10 человек, в том числе предприятия промышленности, торговли и строительства. В то же время, статистика не охватывает микропредприятия и госучреждения.
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Как объясняют специалисты, повышение средней зарплаты в значительной степени связано с дополнительными выплатами работникам в июне. В расчет включаются квартальные и годовые премии, юбилейные премии и повышение базовой заработной платы.
На уровень средней зарплаты также повлияло увеличение минимальной заработной платы, которая с января 2026 года составляет 4 806 злотых брутто.
До этого Finance.ua отмечал, что спрос на работников в Польше остается высоким. Активнее всего новых сотрудников ищут компании, работающие на внутренний рынок, тогда как отдельные промышленные сектора, в частности автомобилестроение, наоборот, сокращают персонал.