Названы страны с самым дорогим и самым дешевым такси: на каком месте Украина (инфографика) Сегодня 21:06 — Мир

Цены на такси в мире: самое дорогое – в Швейцарии, самое дешевое – на Филиппинах, Фото: magnific

Аналитики «Слово и дело» сравнили среднюю стоимость километра поездки в городе по стандартному тарифу по данным Numbeo и Deutsche Bank Research: Mapping the World’s Prices. Если в Швейцарии за один километр придется заплатить почти 5 долларов, то на Филиппинах аналогичная поездка стоит всего 23 цента. Украина входит в число государств с самыми низкими тарифами на такси.

Цены на такси в мире 2026, Инфографика: Слово и дело

В каких странах такси стоит дороже всего

Самые высокие цены на такси — в Швейцарии и Люксембурге, которые отличаются в целом высокими ценами на товары и услуги. Не последнюю роль играет и то, что в эти страны приезжают на работу жители соседних Франции и Германии, что создает большой спрос на такси.

Один километр в Швейцарии обойдется в среднем в 4,70 доллара, а в Люксембурге — в 4,06 доллара.

Третье место неожиданно занимает Албания — относительно небогатая страна. Километр поездки в такси здесь в среднем обойдется в 3,67 доллара — гораздо больше, чем у соседей.

Среди причин — туристический бум в стране, высокие налоги на горючее, а самое главное — отсутствие международных агрегаторов, таких как Bolt или Uber.

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Далее следуют островные Бахрейн и Маврикий, где километр в такси обойдется в 3,45 и 3,19 доллара соответственно. Более трех долларов в среднем обойдется в километр поездки в Японии и Нидерландах.

Замыкают десятку стран с самыми высокими тарифами на такси Германия (2,86 доллара), Бельгия (2,75 доллара) и Мексика (2,72 доллара).

Такая высокая стоимость поездок в Мексике связана с доминированием на рынке профсоюзов таксистов, сравнивающих с монопольными синдикатами.

В каких странах такси стоит дешевле всего

Самое дешевое такси — на островных Филиппинах: 0,23 доллара за километр поездки. Чуть больше средние цены в Индии (0,26 доллара), Египте и Иране (по 0,30 доллара).

У этих стран низкая стоимость труда и обслуживания автомобилей, а также высокая конкуренция в сфере.

Однако оно самое дешевое, если не учитывать низкую покупательную способность: для жителей этих стран стоимость поездки может быть высокой.

Другие страны с низкими ценами на такси тоже подпадают под эти условия. В десятку с наименьшей стоимостью такси также входят Шри-Ланка и Узбекистан (по 0,33 доллара), Тунис и Молдова (по 0,34 доллара), Китай (0,35 доллара) и Индонезия (0,39 доллара).

Сколько стоит такси в Украине

Украина занимает четырнадцатое место среди стран с самыми низкими ценами на такси. В среднем поездка на такси обойдется в 0,45 доллара за километр дороги по стандартному тарифу. Столько же стоит услуга такси на Кубе и в рф.

Чуть выше украинских цены в Алжире (0,46 доллара), Пакистане (0,54 доллара) и Беларуси (0,58 доллара).

В то же время цена такси в Украине больше, чем в Армении (0,43 доллара) и Бангладеш (0,41 доллара).

В 2026 году в Украине появилось несколько законодательных инициатив, оказывающих существенное влияние на рынок такси. Закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, затронул не только OLX, но и Bolt, Uklon, Uber и других операторов такси.

Кроме того, предыдущий Кабмин планировал масштабную реформу такси, которую предположительно проведет уже правительство Корецкого. Все эти изменения скажутся и на тарифах.

Слово і Діло По материалам:

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