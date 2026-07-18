В США строят вертипорты для аэротакси Сегодня 23:11 — Мир

В США строят вертипорты для аэротакси

В США начали строить инфраструктуру для электрических аэротакси еще до завершения их сертификации. Вертипорты — специальные площадки для взлета и посадки — начали обустраивать в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии.

Об этом пишет Эplaneai.

Читайте также Трамп хочет развивать аэротакси в США

В частности, в районе Сенчури-Сити в Лос-Анджелесе компания Reuben Brothers Group переоборудовала в вертипорт вертолетную площадку на крыше жилого комплекса Park Elm. Новый объект рекламируют как одно из главных преимуществ элитных пентхаусов, стоимость которых достигает 78 миллионов долларов.

Компания Archer Aviation получила в аренду аэропорт Хоторн в округе Лос-Анджелес и планирует создать сеть примерно из 12 площадок для аэротакси по всему региону.

Еще один масштабный проект, предполагающий строительство вертипортов возле Hard Rock Stadium и других объектов в районе Майами. Его компания реализует в партнерстве с девелопером Стивеном Россом.

Сертификацию ожидают не ранее 2027 года

Федеральное управление гражданской авиации США приступило к программе испытаний eVTOL в марте этого года на восьми площадках.

«В то же время даже по оптимистическим прогнозам полная сертификация таких летательных аппаратов ожидается только в 2027—2028 годах. До этого они юридически считаются вертолетами и могут пользоваться только действующими вертолетными маршрутами и сертифицированными площадками», — пишет издание.

Читайте также В Эмиратах начаты тестовые полеты аэротакси

Компания Joby Aviation, Archer Aviation и Beta Technologies уже испытывают многороторные электрические летательные аппараты с запасом хода около 160 километров.

В частности, Beta Technologies установила более 50 зарядных станций для eVTOL в аэропортах США. Сначала компания планирует использовать свои аппараты для перевозки грузов и медицинских миссий, а уже потом — для пассажирских перевозок.

Хмарочос По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.