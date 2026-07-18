В США строят вертипорты для аэротакси
В США начали строить инфраструктуру для электрических аэротакси еще до завершения их сертификации. Вертипорты — специальные площадки для взлета и посадки — начали обустраивать в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии.
Об этом пишет Эplaneai.
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В частности, в районе Сенчури-Сити в Лос-Анджелесе компания Reuben Brothers Group переоборудовала в вертипорт вертолетную площадку на крыше жилого комплекса Park Elm. Новый объект рекламируют как одно из главных преимуществ элитных пентхаусов, стоимость которых достигает 78 миллионов долларов.
Компания Archer Aviation получила в аренду аэропорт Хоторн в округе Лос-Анджелес и планирует создать сеть примерно из 12 площадок для аэротакси по всему региону.
Еще один масштабный проект, предполагающий строительство вертипортов возле Hard Rock Stadium и других объектов в районе Майами. Его компания реализует в партнерстве с девелопером Стивеном Россом.
Сертификацию ожидают не ранее 2027 года
Федеральное управление гражданской авиации США приступило к программе испытаний eVTOL в марте этого года на восьми площадках.
«В то же время даже по оптимистическим прогнозам полная сертификация таких летательных аппаратов ожидается только в 2027—2028 годах. До этого они юридически считаются вертолетами и могут пользоваться только действующими вертолетными маршрутами и сертифицированными площадками», — пишет издание.
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Компания Joby Aviation, Archer Aviation и Beta Technologies уже испытывают многороторные электрические летательные аппараты с запасом хода около 160 километров.
В частности, Beta Technologies установила более 50 зарядных станций для eVTOL в аэропортах США. Сначала компания планирует использовать свои аппараты для перевозки грузов и медицинских миссий, а уже потом — для пассажирских перевозок.
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