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Россияне распродают заправки

Мир
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После обострения энергетического кризиса в россии из-за атак украинских дронов по российским НПЗ, владельцы АЗС в стране-агрессоре стали распродавать их.
Об этом сообщает российское пропагандистское медиа «Известия».
Стоимость одной АЗС, выставленной на продажу, колеблется от одного до 150 млн рублей.
На цену объектов влияет расположение, оборудование, срок эксплуатации станции, а также наличие франшизы. В некоторых регионах продают целые заправочные сети. К примеру, в Уфе предлагают выкупить сеть из 13 заправок за 350 млн рублей.
Помимо независимых владельцев, свои АЗС на продажу выставили и крупные нефтяные компании.
«Газпром» продает АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Аналогичные объявления также разместили на сайте «Лукойла».
В издание пишут, что частные АЗС в россии получают горючее по остаточному принципу.
Сначала свои заправки обеспечивают крупные компании, за ними следуют региональные сети, а после них — более мелкие участники рынка.
Поэтому горючее до них не доходит вовсе или им приходится покупать его по завышенным ценам.
По материалам:
Економічна Правда
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