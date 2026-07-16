Война в Иране принесла рф миллиарды, но Украина забирает их обратно, — СМИ Сегодня 20:20 — Энергетика

Война в Иране принесла рф миллиарды, но Украина забирает их обратно, — СМИ

Война между Ираном и США, приведшая к резкому росту мировых цен на нефть, временно принесла россии более 13 млрд евро дополнительных доходов.

Однако экономический эффект от нефтяного бума в значительной степени нивелировали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые повлекли за собой дефицит горючего, ускорение инфляции и рост бюджетного дефицита. Об этом говорится в анализе издания WELT со ссылкой на исследование аналитического центра Bruegel.

По подсчетам Bruegel, в марте-июне 2026 года россия получила около 1,18 триллиона рублей (около 13,5 млрд евро) дополнительных поступлений от экспорта нефти и газа. Причиной стал резкий рост мировых цен на энергоносители на фоне боевых действий на Ближнем Востоке и напряженности вокруг Ормузского пролива.

Аналитики отмечают, что эти сверхприбыли равны примерно 0,5% российского ВВП. В то же время, даже они не смогли компенсировать общее падение нефтяных доходов по сравнению с прошлым годом.

Эксперт Центра Карнеги Сергей Вакуленко согласился с оценками Bruegel, отметив, что они соответствуют реальной ситуации.

Несмотря на временное улучшение доходов, бюджетные проблемы россии только обостряются. По данным Венского института международных экономических исследований (WIIW), за первые пять месяцев 2026 г. дефицит федерального бюджета достиг шести триллионов рублей, или 2,6% ВВП, и к концу года может существенно превысить запланированный уровень.

Одной из главных причин ухудшения ситуации стали регулярные атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие предприятия. По оценкам экспертов, значительная часть производственных мощностей уже выведена из строя.

Эксперт энергетического рынка Михаил Крутихин оценивает, что к середине июня было повреждено около 40% мощностей по производству дизельного горючего и до 60% мощностей по производству бензина.

На этом фоне россия была вынуждена временно ограничить экспорт бензина, дизельного и авиационного топлива, увеличить импорт горючего и даже разрешить продажу на внутреннем рынке топлива более низкого качества.

По данным Meduza, с начала года объемы торговли бензином в россии сократились почти наполовину, в то время как цены на него выросли примерно на 46%.

Экономисты отмечают, что удорожание горючего подпитывает инфляцию, ограничивает возможности Центрального банка россии снижать процентные ставки и сдерживает инвестиционную активность. В то же время, сильный рубль и проблемы с переработкой нефти уменьшают рублевые доходы государственного бюджета даже несмотря на высокие мировые цены на нефть.

УНІАН По материалам:

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