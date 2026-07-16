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Зачем Volkswagen наняла на работу 100 овец в Польше

Мир
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Volkswagen будет использовать овец вместо газонокосилок
Volkswagen будет использовать овец вместо газонокосилок
Volkswagen объявила о запуске проекта с выпасом овец на солнечной ферме возле своего завода в польской Познани.
Об этом пишет Electrek.

Зачем ей это

Компания Volkswagen заменила газонокосилки на 100 овец на своей большой солнечной электростанции возле завода в городе Познань в Польше. Эта ферма, насчитывающая более 31 000 солнечных панелей, обеспечивает около 25% годовой потребности завода в электроэнергии, а в солнечные дни способна покрыть все 100%.
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Овцы едят траву под солнечными панелями, что полностью устраняет потребность в использовании механических газонокосилок. Это позволяет не только снизить затраты на обслуживание, но и снизить вредные выбросы. Кроме контроля за высотой травы такой подход создает благоприятную среду для насекомых и других мелких диких животных, поддерживая биоразнообразие.

Почему это интересно

Этот проект стал одним из самых передовых в Европе в сфере агривольтаики — сочетание солнечной энергетики и сельского хозяйства на одном участке. На площадке также работают исследователи из Познанского университета наук о жизни, которые изучают, как выпас овец влияет на состояние животных, качество почвы, растительность, биоразнообразие и микроклимат.
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В частности, они проверяют, помогает ли тень от панелей спасать овец от теплового стресса. По словам владелицы стада, животные очень быстро адаптировались и чувствуют себя в полной безопасности, поскольку спокойно пасутся небольшими группами по всей территории. Овцы будут жить на этой ферме до осени под наблюдением специалистов.
По материалам:
vctr.media
VolkswagenПольшаАльтернативная энергетикаСолнечная энергетика
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