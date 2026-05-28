Какие устройства можно заряжать от портативных солнечных панелей

Издание BGR выяснило, что можно зарядить солнечную батарею. Так, один комплект портативных солнечных панелей обеспечивает от 100 до 400 Вт, но для накопления и подачи электроэнергии понадобится портативная электростанция или аккумулятор.

Электростанции играют ключевую роль, поскольку они не только аккумулируют энергию, но и превращают постоянный ток от панелей в переменный для безопасного использования.

Категория устройств, которые можно заряжать от солнечной энергии — телефоны и планшеты.

Что для этого нужно

Для прямой зарядки от солнечной энергии вам понадобятся панели с низкой мощностью — от 10 до 40 Вт. Также можно заряжать другие устройства с аналогичным энергопотреблением, такие как камеры и портативные зарядные устройства.

Все эти устройства можно заряжать непосредственно от солнечной электростанции, поскольку большинство из них оснащены портами USB-A, USB-C или обоими. В этом случае вы получите стабильное напряжение и гораздо более высокую скорость зарядки, чем может предложить обычная портативная солнечная панель.

Ноутбуки

Большинство ноутбуков потребляют от 25 до 120 Вт, а это значит, что вам следует уделять больше внимания мощности самой портативной АБС, чем мощности солнечной панели. Компактной АБС мощностью около 300 Вт должно хватить для питания ноутбука и других небольших устройств.

Если вы решите использовать адаптер или панели USB-C напрямую, у вас будет меньше возможностей для зарядки, поскольку солнце непредсказуемо, а ноутбуки требуют гораздо больше энергии, чем телефоны или планшеты.

Портативные проекторы и небольшие телевизоры

Большинство 24-дюймовых LED-телевизоров потребляют около 20−30 Вт, а энергоэффективные модели — даже меньше. При этом 32-дюймовые телевизоры потребляют около 45−50 Вт.

Если вы решите добавить к такой установке светодиодный проектор с низким энергопотреблением или стриминговую приставку, это все равно значительно ниже уровня, который инвертор мощностью 300−500 Вт может поддерживать без сбоев. Разместите одну или две портативные Bluetooth-колонки — и у вас будет полноценный кинотеатр.

Starlink Mini и Wi-Fi-роутеры

Энергопотребление Starlink Mini в рабочем режиме составляет около 20−40 Вт, а это означает, что даже небольшой аккумулятор на 200 Вт·ч сможет обеспечить подключение к интернету на несколько часов. Новые маршрутизаторы 4G и 5G потребляют гораздо меньше энергии, чем Starlink Mini.

Светодиодные фонари и гирлянды

Светодиодные гирлянды и фонари на постоянном токе настолько энергоэффективны, что их потребление энергии практически не отображается на дисплеях большинства солнечных батарей. Недорогая портативная панель мощностью 100−200 Вт, заряжающая аккумулятор емкостью 200 Вт·ч, способна обеспечить несколько вечеров хорошего освещения даже в пасмурную погоду.

Мини-холодильники с 12-вольтовым компрессором

Холодильник на 12 В, скорее всего, станет наиболее энергоемким устройством в вашем портативном солнечном комплекте. Однако в отличие от обычного бытового холодильника эти модели рассчитаны на работу от аккумуляторов — их компрессоры включаются и выключаются циклически, а не работают непрерывно. При благоприятных условиях для питания такого холодильника вполне достаточно портативной солнечной панели мощностью 100 Вт.

Аппараты CPAP

Базовые аппараты CPAP традиционно потребляют от 30 до 60 Вт при обычной работе. Модели с расширенными функциями, такими как увлажнители с подогревом, требуют от 70 до 90 Вт, а при запуске потребление может достигать 100 Вт. Эти значения целиком укладываются в возможности инвертора мощностью 300−500 Вт, поэтому ограничительным фактором является емкость аккумулятора портативной электростанции.

