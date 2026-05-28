Новая котельная с резервным питанием заменит в работе 5 изношенных теплоисточников — КГГА

В Шевченковском районе завершают строительство новой котельной мощностью около 4,5 МВт. Она будет обеспечивать более надежное теплоснабжение для более чем 20 зданий, среди которых — 8 жилых домов и детский сад.

Об этом во время инспекции строительных работ заявил и. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, это автоматизированная котельная, обладающая высоким стандартом энергоэффективности, будет в разы меньше потреблять газа по сравнению со старым оборудованием.

Параллельно с мероприятиями Плана энергоустойчивости Киева городские службы выполняют колоссальный объем работ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. В частности, продолжаются работы на теплоисточниках малой мощности.

«Коммунальное предприятие „Киевтеплоэнерго“ ремонтирует или заменяет изношенное и морально устаревшее оборудование на теплоисточниках. В Шевченковском районе, например, новая современная котельная заменит 5 старых и изношенных. Новое оборудование обладает значительно более высокой эффективностью и экономичностью, его работа полностью автоматизирована, то есть не требует постоянного привлечения работников на месте», — проинформировал Петр Пантелеев.

Кроме того, котельная уже оснащена мощным генератором, чтобы обеспечить бесперебойность работы даже в случае обесточивания.

«В общей сложности на приобретение и установку источников бесперебойного энергоснабжения Киев уже выделил из бюджета около 2 млрд грн. Ведь увеличение объемов резервного питания для работы критической инфраструктуры является одним из ключевых направлений Плана энергоустойчивости столицы», — сообщил Петр Пантелеев.

Он отметил, что строительство нового объекта теплоснабжения — на завершающей стадии: «Киевтеплоэнерго» сейчас начинает прокладку сетей от котельной в здания, куда будут поставлять тепло и горячую воду.

«Для жильцов дома с частной крышной котельной старт отопительного сезона вообще был под угрозой. В результате длительной эксплуатации и высоких нагрузок прошлой осенью оборудование крышной котельной подверглось аварийному перегреву и вышло из строя. Подключение к новой котельной эту проблему решает», — объяснил Петр Пантелеев.

жильцы многоэтажных жилых домов, где работа инженерных систем водо- и теплоснабжения зависит от наличия электроснабжения, могут получить бесплатно независимые источники питания для нужд дома — генераторы, аккумуляторные системы, генераторные установки

Для этого необходимо оперативно провести домовое собрание, принять решение об участии в государственной программе установки резервных систем питания и направить материалы в районные в городе Киеве государственные администрации.

