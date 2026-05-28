В Украине введут новую систему соцвыплат: Рада в первом чтении поддержала законопроект

Законопроект предлагает простую формулу определения размера выплаты

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 15094 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении базового социального пособия». Новый механизм должен упростить систему социальной поддержки и сделать ее более адресной.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Что предусматривает законопроект

Документ предусматривает введение нового вида государственной поддержки — базового социального пособия.

Речь идет о создании единой системы поддержки для семей с низкими доходами, которая объединит несколько действующих видов социальных выплат:

государственное социальное пособие малообеспеченным семьям;

государственное пособие на детей одиноким матерям;

пособие на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временное государственное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

государственное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Как определить размер пособия

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что новый механизм должен упростить систему социальной поддержки и сделать ее более адресной.

«Мы фактически переходим к новой модели социальной поддержки. Базовое социальное пособие — это шаг к более современной, понятной и справедливой системе, где главный принцип — поддержка тех, кто в этом больше нуждается. Вместо сложной системы разных выплат мы предлагаем единый прозрачный механизм расчета пособия, который позволит повысить эффективность государственной поддержки и постепенно усиливать ее уровень», — отметил Улютин.

Законопроект предлагает простую формулу определения размера выплаты. Общая сумма пособия для семьи будет рассчитываться как разница между установленным базовым уровнем пособия и среднемесячным доходом семьи за последний квартал.

Какое финансирование предусмотрено

Семьям с низкими доходами будут одновременно предоставляться необходимые социальные услуги на уровне территориальной общины в соответствии с их потребностями, что обеспечит комплексную поддержку и решение проблем семьи.

Размер базовой величины будет утверждаться в Законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год и не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года.

В Государственном бюджете Украины на 2026 год для предоставления базового социального пособия предусмотрено 9,2 млрд грн.

В настоящее время базовое пособие действует в пределах 2-летнего экспериментального проекта. Закрепление на законодательном уровне позволит реализовать проект на постоянной основе.

Базовая величина для расчета БСП составляет 4500 гривен. Его размер для семьи определяется на уровне:

100% такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя);

представителя); 70% (3150 грн) такой базовой величины для каждого следующего члена семьи;

для каждого ребенка младше 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины также определяется на уровне 100%.

Заявление о получении одного БСП вместо нескольких отдельных выплат могут подать семьи, которые уже получают:

государственное социальное пособие малообеспеченным семьям;

пособие на детей одиноким матерям;

пособие на детей, которые воспитываются в многодетных семьях (эта категория может подать заявление только в Пенсионный фонд Украины).

