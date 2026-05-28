В Украине введут новую систему соцвыплат: Рада в первом чтении поддержала законопроект

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 15094 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении базового социального пособия». Новый механизм должен упростить систему социальной поддержки и сделать ее более адресной.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
государственное пособие на детей одиноким матерям;
пособие на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
временное государственное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
государственное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
Как определить размер пособия
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что новый механизм должен упростить систему социальной поддержки и сделать ее более адресной.
«Мы фактически переходим к новой модели социальной поддержки. Базовое социальное пособие — это шаг к более современной, понятной и справедливой системе, где главный принцип — поддержка тех, кто в этом больше нуждается. Вместо сложной системы разных выплат мы предлагаем единый прозрачный механизм расчета пособия, который позволит повысить эффективность государственной поддержки и постепенно усиливать ее уровень», — отметил Улютин.
Законопроект предлагает простую формулу определения размера выплаты. Общая сумма пособия для семьи будет рассчитываться как разница между установленным базовым уровнем пособия и среднемесячным доходом семьи за последний квартал.
Какое финансирование предусмотрено
Семьям с низкими доходами будут одновременно предоставляться необходимые социальные услуги на уровне территориальной общины в соответствии с их потребностями, что обеспечит комплексную поддержку и решение проблем семьи.
Размер базовой величины будет утверждаться в Законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год и не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года.
В Государственном бюджете Украины на 2026 год для предоставления базового социального пособия предусмотрено 9,2 млрд грн.