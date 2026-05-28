0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине введут новую систему соцвыплат: Рада в первом чтении поддержала законопроект

Казна и Политика
24
Законопроект предлагает простую формулу определения размера выплаты
Законопроект предлагает простую формулу определения размера выплаты
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 15094 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении базового социального пособия». Новый механизм должен упростить систему социальной поддержки и сделать ее более адресной.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Что предусматривает законопроект

Документ предусматривает введение нового вида государственной поддержки — базового социального пособия.
Речь идет о создании единой системы поддержки для семей с низкими доходами, которая объединит несколько действующих видов социальных выплат:
  • государственное социальное пособие малообеспеченным семьям;
  • государственное пособие на детей одиноким матерям;
  • пособие на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
  • временное государственное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
  • государственное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Как определить размер пособия

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что новый механизм должен упростить систему социальной поддержки и сделать ее более адресной.
«Мы фактически переходим к новой модели социальной поддержки. Базовое социальное пособие — это шаг к более современной, понятной и справедливой системе, где главный принцип — поддержка тех, кто в этом больше нуждается. Вместо сложной системы разных выплат мы предлагаем единый прозрачный механизм расчета пособия, который позволит повысить эффективность государственной поддержки и постепенно усиливать ее уровень», — отметил Улютин.
Место для вашей рекламы
Законопроект предлагает простую формулу определения размера выплаты. Общая сумма пособия для семьи будет рассчитываться как разница между установленным базовым уровнем пособия и среднемесячным доходом семьи за последний квартал.

Какое финансирование предусмотрено

Семьям с низкими доходами будут одновременно предоставляться необходимые социальные услуги на уровне территориальной общины в соответствии с их потребностями, что обеспечит комплексную поддержку и решение проблем семьи.
Размер базовой величины будет утверждаться в Законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год и не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года.
В Государственном бюджете Украины на 2026 год для предоставления базового социального пособия предусмотрено 9,2 млрд грн.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua писал, что профильный комитет парламента рекомендовал принять за основу законопроект № 14051 о предоставлении базовой социальной помощи.
В настоящее время базовое пособие действует в пределах 2-летнего экспериментального проекта. Закрепление на законодательном уровне позволит реализовать проект на постоянной основе.
Базовая величина для расчета БСП составляет 4500 гривен. Его размер для семьи определяется на уровне:
  • 100% такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя);
  • 70% (3150 грн) такой базовой величины для каждого следующего члена семьи;
  • для каждого ребенка младше 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины также определяется на уровне 100%.
Заявление о получении одного БСП вместо нескольких отдельных выплат могут подать семьи, которые уже получают:
  • государственное социальное пособие малообеспеченным семьям;
  • пособие на детей одиноким матерям;
  • пособие на детей, которые воспитываются в многодетных семьях (эта категория может подать заявление только в Пенсионный фонд Украины).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗаконопроектыВерховная РадаСоциальная помощь
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems