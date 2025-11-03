Базова соціальна допомога: відповіді на основні питання Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Базова соціальна допомога: відповіді на основні питання

Нещодавно в Україні запустили базову соціальну допомогу в Дії, проте в українців все ще виникають питання щодо її оформлення. Ділимося відповідями Мінцифри на 10 найпопулярніших питань.

№ 1. Що таке базова соціальна допомога

Базова соціальна допомога — це нова державна програма підтримки родин у складних життєвих обставинах.

Як зазначають у Мінцифри, раніше, щоб отримати підтримку, потрібно було подавати до п’яти різних заяв, збирати папери та ходити по установах. І за кожним видом підтримки надходила окрема виплата. Разом з партнерами ми вирішили спростити цей забюрократизований процес. Тепер — усе просто: одна заява, одна виплата, усе онлайн через Дію.

№ 2. Хто може подати заяву

Заяву про отримання однієї базової соціальної допомоги замість кількох окремих виплат можуть подати сім’ї, які вже отримують:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям

допомогу на дітей одиноким матерям

допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях (ця категорія може подати заяву тільки в Пенсійному Фонді України)

Зверніть увагу! Базова соціальна допомога не призначається, якщо:

у сім’ї є працездатні особи (від 18 років), які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці

хтось із членів сім’ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 000 гривень (за винятком витрат на медичні, освітні та комунальні послуги)

на банківських рахунках сім’ї є більше ніж 100 000 гривень або облігації на цю ж суму

у власності сім’ї є друга квартира або будинок (окрім певних винятків, таких як житло на територіях бойових дій або зруйноване через війну)

у сім’ї є більше ніж один автомобіль, якому менш як 15 років (окрім мопеда і причепа)

№ 3. Як оформити базову соціальну допомогу?

Щоб подати заяву про базову соціальну допомогу онлайн — скористайтесь Дією. Це заощадить ваш час, адже не потрібно відвідувати установи чи збирати папери. А виплата надходитиме на вашу Дія.Картку.

Як подати заяву в Дії:

Оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся. Перейдіть у розділ — Сервіси — Допомога від держави — Базова соціальна допомога. Натисніть — Отримати допомогу. Дочекайтеся сповіщення з розрахунком щомісячної суми. Якщо все влаштовує, натисніть Подати заяву та оберіть Дія.Картку. Перевірте заяву й підтвердьте, що відмовляєтесь від інших видів допомоги — вони об’єднаються в одну виплату. Підпишіть заяву Дія. Підписом та надішліть запрошення для підпису повнолітнім членам родини. Коли всі підписи зібрані — заява відправиться автоматично. Після схвалення заяви ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

Читайте також Базову соціальну допомогу планують встановити на постійній основі

Щоб подати заяву онлайн, потрібно мати один з біометричних документів чи посвідку на проживання у Дії. Якщо ж у вас їх немає, подайте заяву офлайн у Пенсійному фонді.

№ 4. Чи потрібно відмовлятись від інших виплат

Сім’я, яка має право на базову соціальну допомогу, може обрати: отримувати нову допомогу або залишити ті виплати, які вже має. Якщо переходите на базову соціальну допомогу, тоді отримуватимете її, а наступні види виплат вже ні:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

допомога на дітей одиноким матерям

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

№ 5. Чи можна оформити базову соціальну допомогу, якщо ще не отримуєш жодну з виплат

Подати заяву про отримання базової соціальної допомоги на цьому етапі можливо лише, якщо ви вже отримуєте одну з державних виплат, перелічених у п. 2. Незабаром зможуть отримати базову соціальну допомогу й інші сімʼї — працюємо над цим разом з Мінсоцполітики.

№ 6. Чи впливає базова соціальна допомога на інші виплати, типу ВПО

Ні, не впливає. Базова соціальна допомога не скасовує жодних виплат, окрім тих, які вказані вище. Тобто кожен українець зберігає за собою будь-які інші види фінансової допомоги від держави, наприклад, для ВПО, Пакунок школяра чи єКнига.

№ 7. Щоб отримати допомогу, потрібна тільки Дія. Картка

Якщо ви подаєте заяву про базову соціальну допомогу через Дію, то вам обов’язково знадобиться Дія.Картка. А якщо оформлюєте офлайн у Пенсійному фонді, можете вказати будь-який інший банківський рахунок.

№ 8. Що робити, якщо не розраховується розмір допомоги у Дії

Ймовірно, у системі бракує ваших даних. Зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду — там оновлять інформацію, і ви зможете подати заяву повторно.

№ 9. Коли надійдуть кошти

Виплата призначається за місяць, у якому подано заяву. Гроші надходять раз на місяць — зазвичай у першій половині. Якщо заяву подавали посеред місяця, першу виплату можна отримати наприкінці цього або на початку наступного.

№ 10. Чому неможливо подати заяву в Дії, хоча вже отримуєте одну з допомог

Якщо ви не можете подати заяву, це означає, що в державній системі поки бракує частини ваших даних. Щоб усе працювало коректно, потрібно оновити інформацію — зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.