Базовое социальное пособие: с 1 июля в Украине появится новый тип выплаты малообеспеченным — Finance.ua

Базовое социальное пособие: с 1 июля в Украине появится новый тип выплаты малообеспеченным Сегодня 13:02 — Личные финансы

Базовое социальное пособие: с 1 июля в Украине появится новый тип выплаты малообеспеченным

С 1 июля 2025 года в Украине государство запускает новый механизм базового социального пособия. Это новый вид пособия, который объединяет несколько социальных выплат в одну. Цель программы — избежать ситуации, когда людям нужно отдельно оформлять несколько видов пособий, собирая десятки справок.

Согласно постановлению Кабмина № 371 от 25 марта 2025 года сумма базового пособия — 4500 гривен, но в зависимости от состава семьи и конкретной ситуации может быть выше. Размер пособия будет определяться с учетом доходов и имущественного положения семьи.

Выплаты будут назначаться:

малообеспеченным семьям;

одиноким матерям или отцам, получающим пособие на детей;

многодетным семьям;

семьям, получающим временное пособие детям из-за неуплаты алиментов или отсутствия информации об одном из родителей;

людям с инвалидностью;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

После назначения базового пособия предварительные государственные выплаты временно прекращаются. Если вы получаете выплаты, не включенные в проект (например, пенсия или субсидия), они будут продолжаться отдельно. Базовое пособие выплачивается сроком 6 месяцев с возможностью автоматического продления еще на полгода, если проект будет оставаться в действии. Проект продлится до 1 июля 2027 года.

Сумма пособия определяется как разница между установленной базовой величиной и среднемесячным доходом семьи за последние три месяца. Базовые суммы:

для первого члена семьи — 4500 грн;

для каждого совершеннолетнего — 3150 грн. (70%);

для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы — 4500 грн.

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Граждане пенсионного возраста, не имеющие достаточного страхового стажа, получат пособие в зависимости от количества лет страхового стажа:

до 10 лет — 2385 грн (53%);

10−20 лет — 2790 грн. (62%);

20−30 лет — 3150 грн. (70%);

более 30 лет — 3960 грн (88%).

Оформить заявку на получение пособия можно будет:

онлайн на портале Діяе;

в отделениях Пенсионного фонда Украины;

в ЦПАУ.

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Подать заявки можно:

с 1 июля 2025 года — малообеспеченные семьи и многодетные;

с 1 октября 2025 года — все другие категории.

Пособие не положено, если:

в составе семьи есть трудоспособные лица, которые за последние три месяца не работали, не учились и не проходили службу;

семья владеет вторым автомобилем в возрасте до 15 лет или второй квартирой;

имеет банковский вклад более 100 тыс. грн;

в течение года осуществляла финансовые операции более чем на 100 тыс. грн.

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