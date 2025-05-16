Базовое социальное пособие: с 1 июля в Украине появится новый тип выплаты малообеспеченным — Finance.ua

Базовое социальное пособие: с 1 июля в Украине появится новый тип выплаты малообеспеченным
С 1 июля 2025 года в Украине государство запускает новый механизм базового социального пособия. Это новый вид пособия, который объединяет несколько социальных выплат в одну. Цель программы — избежать ситуации, когда людям нужно отдельно оформлять несколько видов пособий, собирая десятки справок.
Согласно постановлению Кабмина № 371 от 25 марта 2025 года сумма базового пособия — 4500 гривен, но в зависимости от состава семьи и конкретной ситуации может быть выше. Размер пособия будет определяться с учетом доходов и имущественного положения семьи.
Выплаты будут назначаться:
- малообеспеченным семьям;
- одиноким матерям или отцам, получающим пособие на детей;
- многодетным семьям;
- семьям, получающим временное пособие детям из-за неуплаты алиментов или отсутствия информации об одном из родителей;
- людям с инвалидностью;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
После назначения базового пособия предварительные государственные выплаты временно прекращаются. Если вы получаете выплаты, не включенные в проект (например, пенсия или субсидия), они будут продолжаться отдельно. Базовое пособие выплачивается сроком 6 месяцев с возможностью автоматического продления еще на полгода, если проект будет оставаться в действии. Проект продлится до 1 июля 2027 года.
Сумма пособия определяется как разница между установленной базовой величиной и среднемесячным доходом семьи за последние три месяца. Базовые суммы:
- для первого члена семьи — 4500 грн;
- для каждого совершеннолетнего — 3150 грн. (70%);
- для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы — 4500 грн.
Читайте также
Граждане пенсионного возраста, не имеющие достаточного страхового стажа, получат пособие в зависимости от количества лет страхового стажа:
- до 10 лет — 2385 грн (53%);
- 10−20 лет — 2790 грн. (62%);
- 20−30 лет — 3150 грн. (70%);
- более 30 лет — 3960 грн (88%).
Оформить заявку на получение пособия можно будет:
- онлайн на портале Діяе;
- в отделениях Пенсионного фонда Украины;
- в ЦПАУ.
Подать заявки можно:
- с 1 июля 2025 года — малообеспеченные семьи и многодетные;
- с 1 октября 2025 года — все другие категории.
Пособие не положено, если:
- в составе семьи есть трудоспособные лица, которые за последние три месяца не работали, не учились и не проходили службу;
- семья владеет вторым автомобилем в возрасте до 15 лет или второй квартирой;
- имеет банковский вклад более 100 тыс. грн;
- в течение года осуществляла финансовые операции более чем на 100 тыс. грн.
Поделиться новостью