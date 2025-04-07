Минсоцполитики планирует создать условия, чтобы пожилые граждане как можно дольше оставались на рынке труда — Finance.ua

Минсоцполитики планирует создать условия, чтобы пожилые граждане как можно дольше оставались на рынке труда Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Минсоцполитики планирует создать условия, чтобы пожилые граждане как можно дольше оставались на рынке труда

Пожилые люди как можно дольше должны оставаться на рынке труда, именно поэтому в Минсоцполитики Украины рассматривают возможность сокращения налоговой нагрузки за таких работников на работодателей, оставляя часть ЕСВ и уменьшая НДФЛ.

Об этом заявила в интервью Украинскому Радио министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, Министерство социальной политики совместно с партнерами разработало Стратегию демографического развития Украины до 2040 года. Одна из стратегических целей звучит так: «Адаптация социума к демографическому старению и формирование условий активного долголетия». Как добиться этой цели?

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«Когда мы говорим об адаптации социума, то это, в частности, о новой культуре восприятия пожилых людей: кого мы считаем такими людьми, какой возрастной промежуток времени и т. д. Потому что мы видим, что подход к тому, кто является человеком пожилым, меняется. Поэтому первое — это переосмысление того, кто такие люди пожилого возраста. Второе — если это даже человек пожилого возраста, то вопрос, какова его роль в обществе: или это мы уже, условно, „спасибо и растите цветы, забавляйте внуков и ни во что не вмешивайтесь“, или все же „вы — ресурс, опыт, поддержка и вклад в экономику“. И мы считаем, что нужно сделать все, чтобы помочь этим людям как можно дольше оставаться, в частности, на рынке труда. Это могут быть дополнительные курсы. Им просто нужно добавить дополнительные навыки, чтобы они имели возможность работать. Далее заинтересовать работодателей, чтобы это был для них выгодный ресурс, чтобы они были заинтересованы оставлять людей пожилого возраста на работе и только фактор возраста не был влиянием и основанием для увольнения», — сообщила Жолнович.

По ее мнению, если люди дольше работают, заняты, процессы старения замедляются.

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«Например, мы рассматриваем как вариант уменьшение налоговой нагрузки за такого работника, потому что они уже определенный возраст отработали, и если тот человек уйдет на пенсию, то он вообще не продуцирует налогов. Поэтому, оставляя часть ЕСВ и уменьшая НДФЛ, мы оставляем этого человека на рынке, он создает прибыль, генерирует ее для экономики и общества, делится своим опытом.

Она добавила, что исследования свидетельствуют о том, что если люди дольше работают, дольше заняты, дольше в обществе, то они дольше остаются здоровыми, активными, и процессы старения все же замедляются.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова заявила , что сегодня все работодатели «гоняются» за мужчинами 60+, потому что их не мобилизуют. «Они (работодатели. — Ред.) прекрасно понимают, что эти мужчины, которые начнут у них работать, не уйдут через месяц-два-три на фронт, что они будут работать долго, а в 60 лет работоспособность сохраняется безусловно. Для физических работ, возможно, не так, а для умственных так точно», — указала Либанова.

Українське радіо По материалам:

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