Сейчас один работающий украинец «кормит» одного пенсионера — Finance.ua

Сейчас один работающий украинец «кормит» одного пенсионера Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Сейчас один работающий украинец «кормит» одного пенсионера

По данным Пенсионного фонда, насчитывается около 11 млн человек и физлиц-налогоплательщиков, с которых эти пенсионные налоги и собирают. Последних, по данным ГНС, также насчитывается около 11 млн человек.

Другими словами, уже сегодня один официально работающий украинец содержит одного пенсионера.

Для сравнения: в начале независимости в Украине одного пенсионера «кормили» шесть работников.

При этом, как предупреждают в Институте демографии и социальных исследований, при любом вероятном сценарии демографического развития Украины уровень старения населения будет расти, а коэффициент потенциальной поддержки, на которую могут рассчитывать пожилые люди, — снижаться.

«В стране наблюдается депопуляция, население сокращается, в частности трудоспособного возраста. В трудоспособный и детородный возраст входят немногочисленные поколения, рожденные в 1990-х и 2000-х годах, когда рождаемость была очень низкой. А выходят на пенсию более многочисленные поколения, которые были рождены в начале 1950-х и 1960-х годов. Это, безусловно, усложняет жизнь для пенсионной системы. Но нельзя абсолютизировать только демографический фактор. Тем более что переломить его мы никак не можем. Но также следует помнить, что пенсии — независимо от механизмов их финансирования — определяются объемом текущего национального дохода, который можно распределить», — отметили в Институте. Но в министерстве соцполитики уверяют, что деньги на эти цели нашли. «Мы планируем, что деньги на это будут. Иначе мы бы это не анонсировали», — заявила министр труда и социальной политики Украины Жолнович, добавив, что в один момент пенсии все-таки существенно не возрастут.

«Учитывая, что в планах в следующем году дважды пересчитать пенсии: один раз — традиционная индексация в марте, а второй — пересчет в июле, — это не будет существенного пересчета. Мы будем вынуждены идти к конечной цифре поэтапно. Но это будет четкий механизм, который позволит людям понимать, что их пенсии будут увеличиваться ежегодно не только на уровень инфляции, но и на уровень разрыва в размере между пенсиями», — прокомментировала Жолнович.

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Справка Finance.ua:

Украинцы, у которых нет достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственное социальное пособие. Об этом напомнил правительственный портал.

Украинцы, у которых стаж менее 15 лет, могут получать социальное пособие в 65 лет. При условии, если позволяет совокупный доход семьи.

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