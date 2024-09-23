Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка) — Finance.ua
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Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка)

Казна та Політика
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Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка)
Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка)
Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу.
Про це нагадав Урядовий портал.
Де її оформити та які документи необхідні — в інфографіці.
Так, люди, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком можуть отримувати державну соціальну допомогу.
Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка)
Інфографіка Кабміну
Українці, що мають стаж менше 15 років, можуть отримувати соціальну допомогу у 65 років. При умові, якщо дозволяє сукупний дохід сім"ї.
Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка)
Інфографіка Кабміну

Розміри домоги

Ця допомога призначається в розмірі 30% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та з урахуванням доплати і не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму.
Розмір такої виплати у 2024 році становить — 2361 грн.
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Попри війну українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. Нагадаємо, цього року прожитковий мінімум був збільшений до 2361 грн, тобто на 12,8%.
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Раніше Пенсійний фонд України пояснив, чи збільшиться розмір пенсії, якщо людина вирішить вийти на пенсію пізніше 60 років. У відомстві нагадали, що право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку — 60, 63 або 65 років.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд очікує, що доходи бюджету у 2025 році зростуть майже на 30%, а видатки — на 20%.Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду.
  • У Міністерстві соціальної політики України розраховують вже у січні 2025 року запустити пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги. Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Вона зазначила, що її покриття передбачено на рівні 4−4,5 тис. грн на одну особу.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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