Мінсоцполітики підтверджує: пенсії підвищать, але значного зростання не буде — Finance.ua
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Мінсоцполітики підтверджує: пенсії підвищать, але значного зростання не буде

Особисті фінанси
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Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що підвищення пенсій відбудеться, хоча й буде незначним.
Пенсіонери можуть розраховувати на індексацію у наступному році, пише 24 канал.
Фінансування пенсій здійснюється з Пенсійного фонду, який отримує кошти від єдиного соціального внеску (ЄСВ) та донорської допомоги. При цьому соціальні виплати не залежать від державного бюджету, який наразі переважно спрямовується на оборону.

Чи буде підвищення пенсій?

За словами Жолнович, підвищення пенсій все ж відбудеться, хоча й не буде значним. На наступний рік запланована індексація та перерахунок балів, що забезпечить збільшення виплат усім пенсіонерам. Пенсійний фонд України працює коштом страхових внесків, які надходять від ЄСВ, а також донорської підтримки.
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Фінансування пенсій покривається коштом зібраних коштів ЄСВ та допомоги міжнародних партнерів. За словами міністерки, кожна соціальна програма проходить ретельну перевірку міжнародними аудиторами для забезпечення прозорості використання коштів. Ці перевірки необхідні для того, щоб обґрунтувати економічну доцільність фінансової підтримки з боку іноземних донорів, зокрема уряду США.

Контроль та прозорість використання коштів

Оксана Жолнович зазначила, що соціальні програми, зокрема пенсійні виплати, проходять регулярні перевірки міжнародними аудиторами, такими як компанії «Великої четвірки». Це забезпечує прозорість та контроль над використанням донорських коштів.
За матеріалами:
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