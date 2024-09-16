Чи вистачить в бюджеті-2025 коштів на виплату та індексацію пенсій — Finance.ua
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Чи вистачить в бюджеті-2025 коштів на виплату та індексацію пенсій

Особисті фінанси
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Чи вистачить в бюджеті-2025 коштів на виплату та індексацію пенсій
Чи вистачить в бюджеті-2025 коштів на виплату та індексацію пенсій
Індексація пенсій в Україні у 2025 році буде проведена з 1 березня, як це передбачено законом. Усі пенсійні виплати будуть забезпечені за рахунок коштів Пенсійного фонду та держбюджету.
Про це свідчить пояснювальна записка до проєкту бюджету на 2025 рік (проєкт № 12 000).
Як зазначаться в документі, бездефіцитність другий рік поспіль бюджету Пенсійного фонду України та збереження на рівні 2024 року соціальних стандартів вплинуло на визначення обсягу трансферту Фонду на пенсійне забезпечення.
Також збільшення надходжень від сплати єдиного соціального внеску з 548,2 млрд гривень до 589,9 млрд грн (+41,7 млрд грн до 2024 року, з них до Пенсійного фонду України буде спрямовано 40,5 млрд грн) дозволило переглянути розміру трансферту для ПФУ на пенсійне забезпечення.
За рахунок коштів державного бюджету загальний обсяг видатків державного бюджету на пенсійне забезпечення передбачено у сумі 237,9 млрд гривень.
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«Як і у попередні роки, передбачений обсяг трансферту для Пенсійного фонду України дозволить у повному обсязі здійснити виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищень до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів, зокрема й здійснення щорічної індексації пенсій», — йдеться в документі.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025−2027 роки визначив, що індексація пенсій буде проводитися кожен рік з 1 березня.
  • Навіть в умовах повномасштабної війни українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні допомоги. Для призначення пенсії за віком необхідно, щоб людина, яка досягла 60 років і має необхідний страховий стаж, подала відповідну заяву. Детально про те, як отримати пенсію за віком, розповіли тут.
За матеріалами:
РБК-Україна
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