Китай уперше за 46 років піднімає пенсійний вік — Finance.ua

Китай уперше за 46 років піднімає пенсійний вік Сьогодні 05:05 — Світ

Китай уперше за 46 років піднімає пенсійний вік

Китай підвищить пенсійний вік вперше з 1978 року. Цей крок має зупинити скорочення робочої сили, але ризикує викликати гнів працівників, які вже борються з уповільненням економіки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на китайські державні медіа.

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Так, китайські законодавці схвалили план відстрочки виходу працівників на пенсію на п’ять років:

чоловіки будуть виходити на пенсію в 63 роки замість 60;

жінки будуть виходити на пенсію в 55 років замість 50 для простих робітників і в 58 замість 55 для керівних посад.

Зміна діятиме протягом 15 років, починаючи з січня, і дозволить більшій кількості людей працювати довше. Це може підвищити продуктивність для вирішення проблем, пов’язаних зі старінням населення, хоча це ризикує посилити громадське невдоволення тим, що економіка розвивається найгіршими темпами за п’ять кварталів.

Пенсійний вік у Китаї є одним із найнижчих у світі, попри те, що очікувана тривалість життя значно зросла за останні десятиліття. Більша база оподаткування та затримка доступу до пільг зменшать тиск на уряд щодо фінансування пенсій, оскільки кількість людей похилого віку швидко зростає.

Вищий законодавчий орган також постановив, що починаючи з 2030 року працівники повинні будуть робити внески на свої пенсійні рахунки протягом більш тривалого періоду, перш ніж вони матимуть право на отримання виплат. Ця вимога буде поступово збільшуватися з 15 до 20 років.

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