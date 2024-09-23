У Мінсоцполітики розповіли, коли стартує пілот програми базової соціальної допомоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінсоцполітики розповіли, коли стартує пілот програми базової соціальної допомоги

Казна та Політика
48
У Мінсоцполітики розповіли, коли стартує пілот програми базової соціальної допомоги
У Мінсоцполітики розповіли, коли стартує пілот програми базової соціальної допомоги
У Міністерстві соціальної політики України розраховують вже у січні 2025 року запустити пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.
Читайте також
«Ми запроваджуємо орієнтовану на обрахунок домогосподарств пілотну програму з базової соціальної допомоги, яка, я сподіваюся, з січня вже буде працювати. Вона буде автоматизована, людям не потрібно буде збирати ніяких довідок, щоб її отримувати», — сказала міністр.
Вона зазначила, що її покриття передбачено на рівні 4−4,5 тис. грн на одну особу.
Читайте також
«Це допоможе покращити стан людей в бідності. Разом з тим на наступний бюджетний період ми збільшили відсоток покриття допомоги малозабезпеченим особам на 5% - і для дітей, і для дорослих», — додала Жолнович.
Як повідомлялося, сукупні видатки на програми соціальної підтримки в проєкті держбюджету на 2025 рік заплановані на рівні 419,2 млрд грн.
Раптові витрати? Гроші до зарплати — це швидке рішення. Каталог з пропозиціями тут:

Всі пропозиції за цим посиланням 👛

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.