У Мінсоцполітики розповіли, коли стартує пілот програми базової соціальної допомоги — Finance.ua

У Мінсоцполітики розповіли, коли стартує пілот програми базової соціальної допомоги Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

У Мінсоцполітики розповіли, коли стартує пілот програми базової соціальної допомоги

У Міністерстві соціальної політики України розраховують вже у січні 2025 року запустити пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Ми запроваджуємо орієнтовану на обрахунок домогосподарств пілотну програму з базової соціальної допомоги, яка, я сподіваюся, з січня вже буде працювати. Вона буде автоматизована, людям не потрібно буде збирати ніяких довідок, щоб її отримувати», — сказала міністр.

Вона зазначила, що її покриття передбачено на рівні 4−4,5 тис. грн на одну особу.

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«Це допоможе покращити стан людей в бідності. Разом з тим на наступний бюджетний період ми збільшили відсоток покриття допомоги малозабезпеченим особам на 5% - і для дітей, і для дорослих», — додала Жолнович.

Як повідомлялося, сукупні видатки на програми соціальної підтримки в проєкті держбюджету на 2025 рік заплановані на рівні 419,2 млрд грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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