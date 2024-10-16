Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії понад 10 тис. грн (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії понад 10 тис. грн (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії понад 10 тис. грн (інфографіка)
Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії понад 10 тис. грн (інфографіка)
Як повідомляє Пенсійний Фонд, станом на жовтень в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн працюють.
У Пенсійному Фонді показали в інфографіці, скільки пенсіонерів отримують найвищу пенсію:
Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії понад 10 тис. грн (інфографіка)
Понад 10 тис. отримують лише 12 відсотків, тобто 1 313 27 осіб. При цьому середня пенсія становить 15 354,09 гривень.
Від 5001 до 10 000 гривень — 25,6%, 2 644 649 осіб, середня пенсія — 6 860,60 гривень.
Від 4001 до 5000 гривень — 18,6%, 1 922 339 осіб, середня пенсія — 4 414,30 гривень.
Від 3001 до 4000 гривень — 17,3%, 1 795 235 осіб, середня пенсія — 3 544,92 гривень.
До 3000 гривень отримують 25,8% - 2 667 096 осіб. Розмір середньої пенсії — 2 761,66 гривень,.
Нагадаємо, за даними Опендатабот, середня пенсія по країні зросла цьогоріч завдяки індексаціям, проведеним у березні, та складає 5816 гривень. Це на 8% більше, ніж минулоріч.
Станом на липень 2024 року, найвища середня пенсія була у Києві (7940,27 гривень), що на 36,5% більше за середню по країні. Найменшу середню пенсію отримують пенсіонери Тернопільської області: 4436,41 гривень — це на 24% менше за середню по Україні.
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Також нагадаємо, що українські чоловіки та жінки мають однакові вимоги до страхового стажу та йдуть на пенсію одночасно.
Вимоги до стажу зростають рівномірно щороку до 2028 року, наприклад, для виходу на пенсію у 63 роки зараз потрібно 21 рік стажу. Сьогодні вимоги до стажу для пенсії: у 60 років — 31 рік стажу, у 63 роки — 21 рік стажу, у 65 років — 15 років стажу.

Довідка Finance.ua:

  • Законодавство України передбачає кілька категорій пенсіонерів, які мають змогу отримати додаткові щомісячні виплати до основної пенсії. Їх можна розділити на кілька основних груп:
  • вікові;
  • статусні;
  • за додатковий стаж;
  • за утримання неповнолітніх дітей та родичів, які не працюють;
  • за донорство.
  • Деякі з цих виплат призначаються автоматично, тоді як для отримання доплат певних категорій потрібно заносити до ПФУ додаткові документи. Наприклад, надбавка за досягнення певного віку додається до основної пенсії в автоматичному режимі, тоді як про наявність непрацездатних утриманців або отримання певного статусу потрібно повідомляти окремо.

Хто може отримати доплату до пенсії

За матеріалами:
Finance.ua
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