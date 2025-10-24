Оренда житла у Києві: які райони приваблюють орендарів Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Оренда житла у Києві: які райони приваблюють орендарів

Медіанна вартість довгострокової оренди квартир у Києві за рік зросла на 4−5%. Водночас ситуація в різних районах столиці відрізняється. Найбільше подорожчали південні та західні частини міста, віддалені від об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляють аналітики OLX Нерухомість

Безпекова ситуація суттєво впливає на ринок оренди, особливо у столиці, яка регулярно потерпає від російських атак. Саме тому у віддалених від критичної інфраструктури районах ціни зростають, тоді як загальний попит знижується.

Ціни на оренду в різних районах столиці

У Шевченківському районі, зокрема на Лук’янівці, ціни залишилися без змін. А в Солом’янському районі, де розташований аеропорт «Київ-Жуляни», оренда навіть подешевшала.

Лідерами зростання стали Голосіївський і Подільський райони. Попри підвищення, оренда тут залишається більш ніж удвічі доступнішою, ніж у «преміум» Печерському районі.

Інфографіка OLX

Як свідчить інфографіка OLX, за рік у столиці найбільше подорожчала оренда у Голосіївському районі на 19,6%, до 27,5 тис. грн на місяць. На другому місці Подільський район із ростом 13,8% (22 760 грн), а замикає трійку Оболонь, де ціни зросли на 8,8% до 18,5 тис. грн.

Водночас деякі райони подешевшали. У Солом’янському вартість оренди знизилася на 5%, до 19 тис. грн. У Шевченківському, Печерському та Дарницькому районах зростання було незначним — до 6%.

Де орендують найчастіше

Голосіївський район не лише очолив рейтинг подорожчання, а й став лідером за кількістю відгуків орендарів. Загалом же інтерес до оренди житла у Києві зменшився на 14−15% порівняно з вереснем 2024 року.

Найбільше падіння попиту зафіксовано в Дніпровському, Деснянському, Святошинському та Солом’янському районах понад 20%. Єдиним районом, де інтерес орендарів зріс, став Подільський (+4%).

Читайте також Де можна зняти квартиру з домашнім улюбленцем

Нагадаємо, за даними Dim. ria, у вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла практично у всіх областях. Найбільшу динаміку зафіксовано у Кіровоградській області (+73%) однак такий приріст може бути пов’язаний з загальною невеликою кількістю оголошень у регіоні. В окремих областях зафіксовано значне зменшення пропозицій: найістотніше — у Волинській (-31%) та Житомирській (-29%) областях. Детальніше про статистику від Dim. ria читайте за посиланням

