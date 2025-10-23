Де можна зняти квартиру з домашнім улюбленцем Сьогодні 20:00 — Нерухомість

Де можна зняти квартиру з домашнім улюбленцем

Знайти квартиру, де можна жити з домашніми тваринами, залишається складним завданням. Станом на вересень 2025 року лише кожна п’ята квартира в Україні є pet-friendly.

За даними дослідження, на платформі було доступно 3 075 квартир, у яких дозволено проживання з домашніми тваринами. З них 531 квартира має сучасний ремонт, пише 24 Канал з посиланням на DIM.RIA та UAnimals

Де найлегше

Розподіл pet-friendly пропозицій в Україні залишається нерівномірним.

Чернігівська область — 50%;

Дніпропетровська — 40%;

Сумська — 29%;

Львівщина — 25%;

Київщина — 20%;

Одещина — 11%;

Житомирська та Кіровоградська області — 0%.

Власники будинків більш лояльно ставляться до орендарів з домашніми улюбленцями. Найвищі показники pet-friendly пропозицій зафіксовано у:

Рівненській області — 67%;

Дніпропетровській — 55%;

Полтавській — 50%.

Столиця

У столиці ситуація з pet-friendly орендою житла дещо краща, ніж у деяких регіонів, але все ще обмежена.

За даними ЛУН , із 3 788 однокімнатних квартир лише 811 допускають проживання з домашніми улюбленцями.

Схожа тенденція спостерігається і в більших квартирах. З 3 009 двокімнатних лише 784 можна орендувати з тваринами. Серед 1 797 трикімнатних квартир — 573 дозволяють проживання з улюбленцями. А з 634 чотирикімнатних лише 194 відкриті для орендарів із тваринами.

Таким чином, у середньому лише близько 20−25% квартир у Києві є pet-friendly, хоча попит на таке житло стабільно зростає.

