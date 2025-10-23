0 800 307 555
Де можна зняти квартиру з домашнім улюбленцем

Знайти квартиру, де можна жити з домашніми тваринами, залишається складним завданням. Станом на вересень 2025 року лише кожна п’ята квартира в Україні є pet-friendly.
За даними дослідження, на платформі було доступно 3 075 квартир, у яких дозволено проживання з домашніми тваринами. З них 531 квартира має сучасний ремонт, пише 24 Канал з посиланням на DIM.RIA та UAnimals.

Де найлегше

Розподіл pet-friendly пропозицій в Україні залишається нерівномірним.
  • Чернігівська область — 50%;
  • Дніпропетровська — 40%;
  • Сумська — 29%;
  • Львівщина — 25%;
  • Київщина — 20%;
  • Одещина — 11%;
  • Житомирська та Кіровоградська області — 0%.
Власники будинків більш лояльно ставляться до орендарів з домашніми улюбленцями. Найвищі показники pet-friendly пропозицій зафіксовано у:
  • Рівненській області — 67%;
  • Дніпропетровській — 55%;
  • Полтавській — 50%.
Столиця

У столиці ситуація з pet-friendly орендою житла дещо краща, ніж у деяких регіонів, але все ще обмежена.
За даними ЛУН, із 3 788 однокімнатних квартир лише 811 допускають проживання з домашніми улюбленцями.
Схожа тенденція спостерігається і в більших квартирах. З 3 009 двокімнатних лише 784 можна орендувати з тваринами. Серед 1 797 трикімнатних квартир — 573 дозволяють проживання з улюбленцями. А з 634 чотирикімнатних лише 194 відкриті для орендарів із тваринами.
Таким чином, у середньому лише близько 20−25% квартир у Києві є pet-friendly, хоча попит на таке житло стабільно зростає.
За матеріалами:
Телеканал 24
