У МОН назвали найбільш затребувані професії в Україні: куди варто вступати

Міністерство освіти і науки України хоче зацікавити абітурієнтів вступати на спеціальності, які нині мають значення для оборонно-промислового комплексу, переробної промисловості та машинобудування.

Про це розповів заступник міністра освіти Дмитро Завгородній, передає Еспресо.

Підготовка фахівців для промисловості

«Ми підштовхувати людей до вступу на ті професії, які зараз важливі для ОПК, переробної промисловості та машинобудування», — сказав він.

За словами посадовця, протягом останніх двох років МОН активно інвестує у модернізацію обладнання для підготовки фахівців цих напрямів: верстальників, операторів верстатів із програмним керуванням, зварювальників, токарів тощо.

Завгородній нагадав, що історично найпопулярнішою професією серед здобувачів професійної освіти в Україні є кухар. Проте в деяких регіонах, зокрема у Вінницькій області, лідирують технічні спеціальності, наприклад, слюсар сільськогосподарської техніки або тракторист.

Вступ без іспитів

Він також наголосив, що вступ на такі спеціальності є відносно простим, адже здебільшого не передбачає конкурсного відбору.

«Ми не вимагаємо НМТ чи інших іспитів. Якщо конкурс і є, то це співбесіда у самому закладі. У процесі навчання викладають усі необхідні дисципліни: матеріалознавство, фізику тощо, адаптовані під конкретні професії. Ми прагнемо, щоб із 2027 року для цих спеціальностей були створені окремі підручники», — додав заступник міністра.

Нагадаємо, як ідеться в аналітичному звіті за результатами дослідження «Війна, освіта та соціальний капітал» благодійного фонду SavED, менше половини школярів дивляться на майбутнє України оптимістично. А понад 20% підлітків хотіли б переїхати за кордон.

Найчастіше підлітки говорять про вступ до українських університетів (53%), технікумів і коледжів (17%) або про інші плани в межах країни (15%). Водночас 12% розглядають можливість поїхати за кордон.

Finance.ua раніше писав , що Володимир Зеленський доручив спростити умови вступу до вищих навчальних закладів, і наразі розглядається можливість запровадити зимову вступну кампанію. Також президент анонсував збільшення стипендій для студентів з наступного року.

