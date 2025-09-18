Як повернути частину витрат за навчання Сьогодні 19:37 — Особисті фінанси

Як повернути частину витрат за навчання

Освіта — інвестиція, яка завжди потребує грошей. Оплата навчання у ВНЗ чи позашкільних закладах часто «б'є по кишені». Але не всі знають: держава дозволяє повернути частину цих витрат у вигляді податкової знижки.

Це реальний спосіб заощадити й отримати назад частину витрат на власну освіту або навчання дітей.

Про це повідомляє Фінкульт

Ідея полягає в тому, що частина ваших витрат на освіту повертається через зменшення податку на доходи фізичних осіб.

Відшкодовуються витрати на оплату навчання у таких закладах:

дошкільних,

позашкільних,

закладах загальної середньої освіти,

професійної (професійно-технічної) освіти,

вищої освіти.

Коли можна скористатися податковою знижкою

Знижка надається лише за попередній податковий період. Тобто, до кінця 2025 року можна отримати податкову знижку за витрати на навчання, здійснені у 2024 році.

Як оформити податкову знижку за освіту

Перевірте відповідність критеріям

Перелік витрат, на які поширюється податкова знижка, зазначений у Податковому кодексі. Отже, перш ніж звертатись за податковою знижкою на навчання, переконайтесь, що ви відповідаєте встановленим критеріям для надання цієї знижки.

Зберіть необхідні документи

Для того, аби скористатися податковою знижкою, потрібно подати декларацію про доходи за минулий рік та довідку про заробітну плату за звітний період, з інформацією про податки, які утримувались.

Знадобиться ще й певний пакет документів, наприклад, копія договору з навчальним закладом, паспорту та ідентифікаційного коду, квитанції про оплату тощо.

Якщо за навчання сплачують батьки, то потрібно надати свідоцтво про народження дитини, якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина — свідоцтво про шлюб.

Подайте заяву

Зверніться до Державної податкової служби з заявою про отримання податкової знижки. До заяви додайте підтверджуючі ваше право на знижку документи.

Нагадаємо, банкіри прогнозують зростання вартості університетських програм через конкуренцію та необхідність модернізації вищих навчальних закладів. Водночас банки вже пропонують українцям «оплату частинами» на навчання у ВНЗ.

