Чи готові українці змінити свою професію

Особисті фінанси
На тлі швидких змін ринку праці й трансформації бізнес-процесів українці дедалі частіше замислюються над тим, наскільки їхні навички відповідають сучасним вимогам.
У 2025 році тенденція до перепрофілювання зберігається, але стає більш зваженою. Частка спеціалістів, які хочуть опанувати нову професію для підвищення власної конкурентоспроможності та рівню доходу, зменшилася на 6% - із 63% у минулому році до 57% у 2025 році.
Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua. Ми вибрали основне.
Попри це попит на нові професії все ще залишається високим: 12% опитаних уже активно навчаються, здобуваючи нову спеціальність, а ще 7% планують розпочати навчання найближчим часом.
Зростає частка тих, хто не планує змінювати професію або здобувати нові навички.
24% українців у 2025 році заявляють про небажання до перепрофілювання, посилаючись на значний досвід у своїй сфері. Торік таких було 19%.
В умовах війни та економічної турбулентності люди частіше обирають стабільність і намагаються утриматися в знайомій професійній ніші. В той же час з боку роботодавців зростає попит на reskilling, вони очікують від фахівців швидкої професійної адаптації. Але значна частина українців або не готова навчатися, або не може знайти доступні програми.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесГроші
