Чи готові українці змінити свою професію Сьогодні 10:08 — Особисті фінанси

Чи готові українці змінити свою професію

На тлі швидких змін ринку праці й трансформації бізнес-процесів українці дедалі частіше замислюються над тим, наскільки їхні навички відповідають сучасним вимогам.

У 2025 році тенденція до перепрофілювання зберігається, але стає більш зваженою. Частка спеціалістів, які хочуть опанувати нову професію для підвищення власної конкурентоспроможності та рівню доходу, зменшилася на 6% - із 63% у минулому році до 57% у 2025 році.

Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua. Ми вибрали основне.

Попри це попит на нові професії все ще залишається високим: 12% опитаних уже активно навчаються, здобуваючи нову спеціальність, а ще 7% планують розпочати навчання найближчим часом.

Зростає частка тих, хто не планує змінювати професію або здобувати нові навички.

24% українців у 2025 році заявляють про небажання до перепрофілювання, посилаючись на значний досвід у своїй сфері. Торік таких було 19%.

В умовах війни та економічної турбулентності люди частіше обирають стабільність і намагаються утриматися в знайомій професійній ніші. В той же час з боку роботодавців зростає попит на reskilling, вони очікують від фахівців швидкої професійної адаптації. Але значна частина українців або не готова навчатися, або не може знайти доступні програми.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.