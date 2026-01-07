У Нацполіції спростували інформацію про запровадження штрафних балів для водіїв Сьогодні 06:09 — Особисті фінанси

У Нацполіції спростували інформацію, яка шириться мережею, про впровадження системи штрафних балів для водіїв.

За даними відомства, на цей час існує низка законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і запровадити штрафні бали у майбутньому, за прикладом інших країн.

«Проте, поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені!».

Наголошується, що у випадку нововведень, Нацполіція обов’язково повідомить про це заздалегідь.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що вже дуже скоро українських водіїв очікують суттєві зміни — від 2026 року депутати пропонують запровадити нову систему штрафних балів, яка докорінно змінить підхід до покарання за порушення правил дорожнього руху.

Реформа передбачає, що штрафи більше не будуть єдиною формою відповідальності. Кожне порушення враховуватиметься в особистому «реєстрі водія», і наслідки набиратимуться поступово — від дрібних попереджень до позбавлення права керування.

